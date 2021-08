Adriana Leher pide juicio político al Presidente

Compartir esta noticia:











La precandidata a senadora nacional de la lista “Movimiento Federalista” en la interna de Juntos por el Cambio pidió que “se respete la Constitución Nacional”. Lo pide por la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en plena pandemia, cuanto todo el país estaba confinado para evitar contagios de coronavirus









Con sus dichos se diferencia del actual diputado nacional y contendiente en la interna del macrismo, Martín Maquieyra, quien le dijo a Plan B que el Presidente debía responder ante la justicia, pagar una multa por violación al artículo 205 del Código Penal, pero aclaró que no debía renunciar a su cargo.

Leher informó que “hoy 16A nuestro país marcha con una demostración masiva en la que honrara a nuestros muertos en pandemia”.

“Me siento indignada, asqueada por el doble discurso y doble moral de quien preside el país, porque no solo no están entre nosotros quienes murieron por pandemia sino nuestros familiares que no pudieron seguir con los tratamientos oncológicos y demás patologías por las restricciones que había decretado el gobierno”, agregó.

“Mientras el jefe de Estado y la primera Dama festejaban su cumpleaños muchos en el dolor despedíamos a nuestros familiares”, dijo a Plan B Noticias.

“Los muertos no son tus muertos hasta que te toca: digamos basta, nuestro país no va a cambiar si siguen con la misma receta o el mismo status quo que quiere continuar en el poder. Eso me moviliza a competir”, destacó.

“¿Realmente somos todos iguales ante la Ley? Al pueblo pan y circo. Juicio político ya, hagamos valer nuestra Constitución Nacional”, cerró.

