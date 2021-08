“Después de las PASO estaremos todos encolumnados para ganarle al kirchnerismo”

Compartir esta noticia:











El precandidato a senador, Daniel Kroneberger, dialogó con Plan B sobre la campaña que se viene hasta las PASO: “estamos tratando de llegar a toda la geografía pampeana”. Resaltó que después del 12 de septiembre los partidos de Juntos por el Cambio trabajarán en conjunto “para ponerle un freno al kirchnerismo”.

El 12 de septiembre serán las PASO y en la alianza de Juntos por el Cambio se presentan en La Pampa cinco listas encabezadas por las fórmulas a senador a diputados de: Kroneberger – Maquieyra; Altolaguirre – Pérez; Teysseire -Deanna; Leher – Serradell; Casado – Bertone.

En el marco de la campaña electoral, Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra, estuvieron en la Plaza San Martín difundiendo su propuesta junto con otros dirigentes.

Kroneberger, habló con Plan B, donde señaló que “esta es una campaña muy atípica por lo que estamos atravesando todos los argentinos. No será una campaña como las tradicionales con actos y caminatas masivas, pero si lo estamos haciendo con una presencialidad cuidada, teniendo en cuenta todos los protocolos y cuidando nuestra salud y la de la gente”.

Continuó indicando que “será una campaña muy peculiar, creo que los medios de comunicación y las redes sociales van a jugar un rol preponderante para transmitirle al vecino cual es la propuesta de cada uno de los candidatos”.

Destacó que “estamos tratando de llegar a toda la geografía pampeana, yo siempre digo que por más recóndito que sea lugar o chiquitito se merece que estemos los candidatos, por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que estamos caminando con Martin Maquieyra toda la provincia”.

-¿Cómo viene el trabajo junto con Maquieyra?

-En realidad, el trabajo es de Juntos por el Cambio, vamos a dirimir una interna donde hay cinco listas, pero el hilo conductor es ponerle freno al kirchnerismo en la elección de noviembre. Nosotros nos enfrentamos contra la fórmula de Bensusán y Marín esa es toda la historia.

“En este trayecto tenemos que sortear la interna que es mediante las PASO, donde se puede votar a cualquier candidato, no es una interna cerrada como era antes. Por eso quiero decirle a la gente que es importante que vaya a votar el 12 de septiembre. Van a estar los representantes de La Pampa que defienden el modelo del gobierno nacional del Frente de Todos y nosotros que vamos a estar al frente como oposición defendiendo el modelo que nosotros pretendemos”.

-¿Qué propuesta tienen?

-En realidad el desafío para la Argentina va más allá de una simple propuesta. Estamos en un momento que hace 10 años que la economía no crece, yo siempre la simplifico que crecer la economía es cuando una fábrica hace 1.000 tornillos y a los cinco años llega a elaborar 1.500, eso significa que se expandió la empresa y hubo más mano de obra genuina. En cambio, ahora solo hay rebotes económicos, que son ocasionales y que solo modifican un poco la situación, pero en realidad que hace 10 años que no crecemos, estamos estancados.

Comentó que “Con Martín tenemos un proyecto elaborado para que todas las personas que están con planes se puedan insertar en el trabajo, teniendo un beneficio para las pymes o comercios, ya que hoy la carga tributaria es terrible y es difícil tomar un empleado, por lo tanto, tenemos que articular una política de ensamble para que toda aquella persona que este en un plan se pueda insertar en el mercado laboral genuino con un beneficio para ambas partes”.

El exdiputado afirmó que para esto “es fundamental la educación y la capacitación. Hoy se da el caso de una fábrica que tiene que tomar un operario calificado y no los hay. Toyota es un ejemplo donde quería tomar empleados y no podía por la degradación de la educación, por eso es fundamental la capacitación, donde hay que poner mucho énfasis en volver a la calidad educativa que tuvimos en algún momento en la Argentina”.

-Son cinco listas, después de las PASO, ¿van a poder trabajar en conjunto?

-De eso no tengo ninguna duda. Esto es una circunstancia ya que no pudimos unificar una sola lista dentro de los partidos que integramos el frente, pero lo importante fue cuando todos los integrantes comulgamos de que debíamos ir en coalición. En nuestro espacio no habrá ningún tipo de problema, y pasado el 12 de septiembre, vamos a estar todos encolumnados buscando el objetivo principal que es ganarle al kirchnerismo en la elección de noviembre.

-¿Cuál es tu opinión por el cumpleaños que se celebró en Olivos?

-A mí me parece una cuestión éticamente repudiable. Mientras le pedía a todos los argentinos están encerrados, no tener reuniones numerosas y haber planteado la dicotomía entre salud y economía, vemos que estaba sucediendo esta situación, esta mal desde lo ético.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios