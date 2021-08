El massismo se solidarizó con pampeana víctima de violencia de género en le trabajo

Compartir esta noticia:











La mujer que denunció violencia de género en Centro Cívico de General Pico fue convocada por sectores del massismo bonaerense para interiorizarse de la situación.

“Como mujer, siendo víctima de violencia de género, me veo en la necesidad de recurrir a los espacios políticos nacionales, donde hace más de dos años vengo trabajando y acompañando a una organización muy importante, donde hoy se aprobó la Ley”, dijo Natalia Méndez, quien denunció al responsable del Centro Cívico de General Pico por violencia de género en el trabajo.









“Y por este motivo fui convocada a Buenos Aires por la Sra. Mónica Litza, vicepresidenta del correo Argentino y también el equipo de mujeres de Malena Galmarini, en defender el verdadero derecho como mujer, escuchar mi reclamo e intentar respaldarme como compañera, militante y humana. Hoy es pre candidata “, señaló.

“Las mujeres somos el motor de un crecimiento e inclusión social, en el marco de esta ‘dedicada a’ las mujeres como Socias del Desarrollo, por su continuo compromiso, con la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de distintas provincias, ciudades auspiciando espacios de reflexión, como lo que hoy está pasando”, dijo en en un comunicado de prensa.

“¿Por qué somos como somos y queremos lo que queremos? Al estar al interior de una sociedad nos movemos definidos por los estándares que esa sociedad tiene para nosotros, estándares que se anidan en lo más profundo de nuestra identidad, que definen no solo el quehacer, sino el ser. Seamos solidarias con nuestras hermanas de género. Y hagamos todos los días una acción concreta para ir achicando cada vez más la brecha de la desigualdad”, solicitó.

“Yo, como tantas mujeres, fui víctima de violencia de género en el contexto laboral por parte del Director del centro cívico de la ciudad de General Pico, a cargo de la gestión desde 2015 hasta la fecha. Y he hablado también, con muchas mujeres que me cuentan que sufren violencia en la casa, en el trabajo, ya sea violencia física, psicológica o emocional. A la violencia la podemos ver/encontrar en la música, en la publicidad, en los colegios, en el trabajo, en la política, está en todas partes. Como eficiente ideología el discurso machista nos rodea, le habitamos y nos habita. Por este motivo, tenemos que levantar la voz, no callar, denunciar, y luchar para que ninguna mujer más sufra violencia de género”, finalizó.

