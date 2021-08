Denuncia que fue estafada al retirar un crédito

Compartir esta noticia:











Una vecina de Santa Rosa, denunció en la policía, que fue a una sucursal del Banco de La Pampa a retirar la mitad de un crédito de 60 mil pesos. Al mes después fue a buscar el resto del dinero, pero le informaron que ya había retirado todo. En el comprobante del Banco se señala que la extracción fue de 60 mil pesos.

Olga Castillo, denunció en una comisaría de Santa Rosa que fue a la sucursal del Banco de La Pampa, ubicada en la Avenida España donde fue a retirar “la mitad de un préstamo que me entregaron en Desarrollo Social para un microemprendimiento, el cual me lo otorgaron y depositaron en la fecha 28 de junio de 2021”.

La mujer fue el 2 de julio a retirar “la mitad del préstamo que sería un total de $ 30.000, dejando la otra mitad en la caja de ahorro. El cajero que me atendió me dijo que tenía 60 mil pesos, me pregunto si iba a retirar todo y yo le dije la mitad. Y después no mire lo que firme”.

Señaló que al mes después: “fui a retirar el resto del préstamo donde soy informada por el personal bancario de que no poseía dinero en mi caja de ahorro, motivo por el cual le solicito copia del comprobante o poder ver las cámaras del lugar, lo cual únicamente me dieron una constancia de trámite”.

Continúo indicando que “me atendió el mismo cajero de la primera vez y cuando me dijo que no tenia plata, me agarro una desesperación, me descompuse y me transfirieron a otra chica”.

“Me pidieron el comprobante y lo extravié. El Banco me mostró un comprobante que dice que retire 60 mil pesos. Fui irresponsable al no ver lo que firme”.

“En el banco me informaron que vieron las imágenes y que se ve que cuenta los 60 mil pesos, pero a mí me pasó 30 mil pesos”.

Adelantó que irá a la justicia hacer la denuncia y que no ha podido ir antes porque en su familia hubo casos de coronavirus y se tuvieron que aislar.

