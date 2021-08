Di Nápoli repudió la foto de Olivos: “fue un error de la compañera”

Compartir esta noticia:











Al finalizar la presentación del programa Acunar el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli dialogó con Plan B y otros medios, donde repudió la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos,









«Fue un grave error de parte de la compañera y fue asumido así, fueron pedidas las disculpas pero no hay que hacer una causa de Estado porque han sido muchas las cuestiones. No me gusta y lo repudio como militante político pero es una cuestión que ha esclarecido el presidente de la Nación», señaló el Jefe Comunal a la prensa.

Por otra parte, no quiso evaluar el costo político y cuánto le puede afectar la credibilidad al Presidente: “no lo se, eso es análisis de cada uno. Yo estoy para cuidar a la ciudad de Santa Rosa, para ocuparme de los problemas de la ciudad, trabajo todos los días, me he cuidado y he tratado que la población se cuide desde el día 0 de esta maldita pandemia. Eso son especulaciones”, finalizó.

