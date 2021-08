“El Estado puede brindar un buen servicio de colectivo”

Compartir esta noticia:











La viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, destacó la decisión del intendente Luciano di Nápoli de municipalizar el servicio de colectivo: “su coraje hizo que todos nos pusiéramos esa lucha por delante y estamos muy orgullosos por lo que logramos. También destacó el trabajo que llevan adelante los concejales y concejalas.

Paula Grotto, participó este fin de semana de la mesa de trabajo que el Frente de Todos hizo en la plaza San Martín, para difundir la propuesta de sus candidatos.

La presidenta del Concejo sostuvo que “este es nuestro primer sábado en la plaza San Martín, para nosotros es algo muy típico cuando empezamos las elecciones y acercarnos a todos los vecinos y las vecinas, pero en esta ocasión tomando todas las medidas preventivas para evitar contagios, ya que hay que adaptarse a la nueva manera de hacer campaña”.

Destacó que “tenemos candidatos jóvenes y con mucha experiencia. Es una lista de unidad que nos llena de orgullo como también lo fue la conformación de las Unidades Básicas, así que venimos trabajando muy bien y da esperanza de poder consolidar el peronismo que en definitiva es quien nos ha gobernado y nos ha traído felicidad al pueblo”.

-¿Como se viene trabajando en el Concejo Deliberante?

-Muy bien, con una agenda muy nutrida de temas. Hemos tenido sesiones extensas, se arman debates muy interesantes y siempre en el marco del respeto, pero son debates acalorados ya que cada uno tiene sus ideas políticas.

“Se viene trabajando bien, no hemos interrumpido el trabajo, pese a esta situación tan difícil del año y media de pandemia”.

-Este año uno de los temas centrales fue la compra de los colectivos

-A nosotros nos llena de felicidad la municipalización, era un sueño que se fue gestando mientras pensábamos en venir a la municipalidad y tan pronto de a ver asumido por el mes de marzo, recuerdo que el intendente me llamó a su despacho y me dijo Paula vamos a municipalizar el colectivo. No habían pasado muchos meses de gestión y no era la mejor situación, pero con su coraje hizo que todos nos pongamos esa lucha por delante, y acá estamos, muy orgullosos de lo que logramos.

“Se trabajó mucho del Concejo Deliberante, hubo debates bastante acalorados, pero estoy orgullosa que la oposición haya podido entender de la importancia que esto significaba”.

Finalmente expresó que “era un poco inentendible la postura de algunos concejales y concejalas por las dudas que les generaba por la compra de los colectivos, pero ahora los pueden ver en la calle, pueden ver el buen servicio y este es el camino donde el Estado puede brindar un buen servicio de colectivo”.

