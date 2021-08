Ayelén Pilcic: “Queremos llevar al congreso voces de mujeres y trabajadores sin respuestas”

Compartir esta noticia:











Desde el Nuevo Mas impulsan una agenda contra la precarización laboral, las nuevas luchas relacionadas con la ecología y la defensa de los derechos de las mujeres, entre otras propuestas.

Ayelén Pilcic, precandidata a diputada nacional por el Nuevo Mas, dialogó con Plan B y afirmó que el principal objetivo es superar el piso del 1,5% (4.000 votos), para luego impulsar una agenda que incluye a la ecología, las nuevas luchas de trabajadores y trabajadoras y la defensa de las mujeres.

Pilcic dijo que el Nuevo Mas irá solo en estas elecciones, al no poder alcanzar un acuerdo con el Frente de Izquierda. “Seguimos peleando por una izquierda unida y renovada. Vemos por ejemplo el FIT que va a una interna por una cuestión de cargos y se sigue sin discutir que programa o cuál es el rol que debería tener la izquierda, cómo representa a los nuevos sectores de lucha que han surgido. Son diferentes cuestiones y tiene que haber un debate, pero la verdad es que no lo hay”.

“En el caso de Manuela Castañeira, le propuso hacer un debate público a Nicolás del Caño y él se negó. Queríamos un debate público para que todos puedan saber. No podemos permitir que la izquierda repita los métodos de la política tradicional, donde las cosas se discuten puertas adentro y por eso planteamos el tema de la renovación de la izquierda. Por eso, vamos solos, en todo el país”, agregó.

Consultada sobre cuáles serán los ejes de campaña Pilcic afirmó que quieren hablar de lo que no habla el gobierno ni la oposición. “Y es el tema del salario. En el último tiempo, el salario es lo que más ha decaído. En el agro, hubo recaudaciones récord, pero el salario sigue cayendo”.

“Además, la mayoría de los trabajadores es pobre. El salario hoy en día está por debajo de la línea de pobreza y de eso queremos hablar: no solo que haya trabajo, sino las condiciones de ese trabajo”, resaltó.

“Por ejemplo, en La Pampa, podemos ver la cantidad de trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza. En salud, hay una gran cantidad de precarizados, un alto porcentaje de profesionales precarizados y están por monotributo o por convenio. De esas cosas no se habla y queremos poner en la mesa esas cuestiones”, indicó.

Ante la difusión de la foto de la primera dama, festejando su cumpleaños en plena pandemia, Pilcic señaló que es una muestra del cinismo del gobierno. “Ellos culpaban a la juventud, que los jóvenes se reunían y propagaban el virus, pero no se decía nada que en la mayoría de las fábricas, la gente se agolpaba para ir a trabajaro o también en los medios de transporte. En ese punto, se muestra el cinismo, que ya se advertía, el de culpar a otro por la propagación del virus.

Pilcic precisó que Argentina no debe llegar a un acuerdo con el FMI. “No podemos seguir atados a las políticas del Fondo Monetario. Decimos No al Fondo Monetario, ni al pago de la Deuda Externa. Y este acuerdo, sabemos que vendrá con exigencias: la reforma laboral, jubilatoria y definitivamente, no podemos seguir atados al FMI”:

Consultada sobre los desafíos en La Pampa, Pilcic afirmó que las PASO son proscriptivas. “Hace que uno tenga que superar un piso y estar peleando para llegar a una elección. Así se cercenan un montón de voces si no pasás ese piso. Este piso, del 1,5%, son 4.000 votos en La Pampa y para un partido chico, esto no es tan fácil, como para un partido tradicional, con aparato y que llega a todos lados de la provincia. La realidad es que necesitamos el acompañamiento en las PASO para llegar a las elecciones y poder debatir luego, en las elecciones generales. Necesitamos llegar con el voto de los pampeanos y las pampeanas.

Preguntada sobre el interés de la comunidad en las elecciones, Pilcic dijo que “hay un cansancio en la sociedad en general, que prometen una cosa y terminan gobernando para los mismos de siempre. Si a vos te prometieron en campaña una cosa y estamos hablando que la mayoría de los trabajadores son pobres… o la oposición, ¿que tiene para prometer después de cuatro años de gobierno de Macri y sabemos lo que fue?”.

“Hay una gran apatía y por eso nosotros queremos llegar a toda esa gente. Queremos llevar las voces de los trabajadores y de las mujeres que no tienen respuestas contra la violencia que sufren, los femicidios que no se terminan y la pandemia agravó eso. El Ministerio de la Mujer es un decorado y no sirve para nada. También queremos llegar a otros sectores, que vienen peleando por la ecología, para que se interesen en nuestras propuesta y en la izquierda, porque hay otra manera de hacer política y que hay otros representantes que pueden ser de sus propias luchas”, cerró la precandidata a diputada nacional por el Nuevo Mas.

Quiénes integran la lista del Nuevo Mas en las próximas elecciones

El Nuevo Mas se presenta como Lista 200 en las PASO del 12 de septiembre. Para el Senado Nacional, las y los candidatos son Maite Pérez García, Pablo Ricardo Valcarcel Berón y como suplentes Aurelia Marcela García y Víctor Andrés Balmaceda.

En el caso de los cargos electivos para diputados y diputadas nacionales, la primera precandidata es Ayelén Pilcic, Cristian Santiago Bustamante y Marina Alicia Graciano. Las y los suplentes son Franco Darío Casenave, Pilar García Martínez y Marcelo Fabián Irusta.

