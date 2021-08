Bertone: “en la Argentina al que trabaja no le va mejor por trabajar”

Compartir esta noticia:











El precandidato a diputado nacional por la lista 502 E Integración Pampeana en la interna de Juntos por el Cambio, Luis Bertone, señaló que “solo el 10% de la población pampeana está registrada en un empleo privado”.

En diálogo con Plan B Noticias Bertone dijo que “estuve en Quemú Quemú charlando con la Sociedad Rural y se sorprendían de que en La Pampa hay 360 mil habitantes, pero empleos privados solo hay 36 mil”.









“Solo el 10% de la población está trabajando en el empleo privado registrado”, agregó.

“Esto es lo contrario a lo que dice algún un candidato oficialista que asegura que hacen hincapié en el empleo privado. Que lo diga gente del partido que ha causado esto en la Provincia, que solo el 10 % puede trabajar de modo legal en el sector privado, es una contradicción”, señaló.

“También he estado hablando la falta de incentivos o incentivos equivocados en la economía pampeana y en la de Argentina, porque al que trabaja, no le va mejor por trabajar”, resaltó.

“Porque si ese sistema de incentivos no anda, nadie va a querer trabajar, el laburante ve que el que tiene algún acomodo político le va mejor que a él sin trabajar y se genera un sistema de total rechazo al sistema de la política hacia la población”, agregó.

“Me parece que todos los trabajadores tenemos que tener una ley que haga que los trabajadores estén registrados, porque la ley de contrato de trabajo causa que la mitad de los trabajadores del sector privado esté en negro”, dijo.

Luis Bertone señaló que la falta de registro de empleados privados “no ocurre porque no haya controles, sino porque no tenemos una ley moderna. Hoy no sucede porque genera muchísimas rigideces, de no poder contratar, de no poder despedir, de doble indemnización, ya la común es muy difícil afrontar. Los trabajadores tampoco pueden cambiar de empleo porque pierden la antigüedad”.

“Con la propuesta que hago de modificar la ley de trabajo, el trabajador cobra una indemnización ya sea por renuncia o por despido. Cómo ya he dicho, esa indemnización se pagaría con un aporte mensual del 8 % de la empresa y que va todo al trabajador en caso de renuncia o despido”, ejemplificó.

