Durango pidió que se respeten los derechos humanos de niñas y mujeres en Afganistán

El Senado argentino aprobó una declaración por la situación en Afganistan y los derechos humanos de niñas y mujeres de ese país.

La senadora pampeana y presidente de la Comisión Banca de la Mujer, Norma Durango, expresó que “todo lo conseguido por las mujeres afganas se perderá si el mundo mira para otro lado”.









Por unanimidad con 56 votos positivos, el Senado aprobó un proyecto de declaración que expresa la “preocupación” por la situación que vive Afganistán ante la vuelta del régimen talibán, al tiempo que pide que se respeten especialmente los derechos humanos de las niñas y mujeres de ese país.

La senadora Durango fue una de las tres voces impulsoras junto a los senadores Julio Cobos y Adolfo Rodríguez Saa. Cómo presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, manifestó en nombre de todas las senadoras “la solidaridad y el apoyo” para con las mujeres afganas.

“Estos días nos hemos informado a través de las redes sociales y los medios de comunicación de la terrible realidad que viven las niñas, los niños, y en especial las mujeres en Afganistán. Tristes y premonitorias noticias que nos alertan sobre el peligro que se cierne sobre la libertad y la vida de las mujeres y las niñas afganas, a partir de la toma del poder por parte de los talibanes y la proclamación de un emirato regido por la ley islámica», dijo.

Sostuvo que la Cámara Alta debe «expresar el rechazo total a cada forma de violencia, opresión y represión que se ejerce sobre las mujeres afganas».

«Mujeres de todo el mundo se han unido para instar a la comunidad internacional a “abrir las puertas a Afganistán y las afganas” en un manifiesto feminista que acumula ya más de 60 mil firmas, muchas de ellas pertenecientes a reconocidas escritoras, periodistas, científicas, actrices, políticas o intelectuales de todos los rincones del planeta», mencionó.

Amnistía internacional ha destacado en su manifestación de repudio al cercenamiento de derechos en Afganistán que hasta hoy, eran más de 3 millones las niñas que reciben educación, y según la Organización Mundial de la Salud alrededor del 87% de la población pudo acceder a centros médicos situados a una distancia máxima de dos horas.

«Todo eso ya no es más», manifestó la senadora pampeana al respecto y agregó que ahora «las mujeres vuelven a ser invisibilizadas y tienen menos derechos que las infancias, aunque sus obligaciones son si de personas adultas».

«Esas mujeres que mostraban la conquista de pequeños espacios y derechos, que en las últimas décadas han participado activamente en la vida política, económica, cultural y social de su país, hoy quedan relegadas del espacio público y confinadas en la oscuridad de sus viviendas», añadió.

El gobierno afgano ha llegado a tener cuatro ministras, una gobernadora provincial y en 20 provincias una vicegobernadora en asuntos sociales. Y a pesar del permanente conflicto y del siempre presente riesgo, las mujeres afganas han conseguido ser profesionales abogadas, médicas, juezas. También profesoras, ingenieras, deportistas, políticas, periodistas, empresarias, agentes de policía y miembros del ejército.

Zarqa Yaftali, abogada y activista por los derechos de las mujeres y de la infancia, ya en 2020 declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Nuestras ganancias conseguidas con tanto esfuerzo pueden ser arrebatadas sin previo aviso. Los amargos recuerdos del gobierno de los talibanes nos persiguen a diario. Estas experiencias siguen siendo una realidad para muchas mujeres y niñas que viven en áreas controladas por los talibanes, donde la libertad está severamente restringida”.

Para finalizar, Durango expresó: «Esto es lo que sucede hoy. Por la llegada del régimen Talibán todo lo conseguido por las mujeres afganas se perderá si el resto del mundo mira para otro lado”.

«Quiero expresar mi solidaridad y apoyo a las mujeres afganas. Respetamos las creencias, las costumbres y la cultura de cada país, pero necesitamos manifestar nuestro rechazo a cada forma de violencia y opresión que se ejerce sobre las mujeres. Y no puedo hacer referencia sólo a las mujeres afganas y no hacer mención en este momento a lo que nos ha pasado a las mujeres en Argentina. No nos callamos más frente a ningún tipo de acción violenta, acá no nos callamos más, frente a ninguna forma de violencia que represente un pensamiento retrógrado y perimido. Las mujeres argentinas tampoco vamos a tolerar ningún maltrato más como el que hemos tenido hace algunos días por parte de algunos legisladores. Nosotras también repudiamos este tipo de hechos porque nos ofende a todas pero fundamentalmente porque es una canallada” finalizó.

