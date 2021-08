Subzona 14: Accátoli apuntó al STJ por un fallo “contra la democracia”

Compartir esta noticia:











En la ultima audiencia del juicio a los represores de esta semana, declararon Juan Alberto Reucci, víctima de la UTN, el exdiputado provincial del PJ, Hermes Accátoli, Alfredo Lamas y Juan Carlos Sanchez.

Las audiencias vienen desarrollándose en forma virtual por el contexto de pandemia pero el Tribunal Oral Federal deberá definir sobre el regreso a la semipresencialidad.









El primero en declarar fue Juan Alberto Reucci tenía 22 años, estudiaba la carrera de Ingeniería de la UTN de General Pico. Fue detenido primero en 1975 por la defensa de la UTN y luego el 24 de marzo de 1976 junto a otros estudiantes. Fue llevado a la Comisaría Primera y luego trasladado a Santa Rosa a la Unidad Penal 4 en un vehículo celular.

“Yo estaba comprometido con un estudio de calidad y me encontraba en la tarea de armar un laboratorio de electromecánica que la facultad no tenía”, repasó.

Reucci era uno de los estudiantes que trabajaba para la provincia en la administración del Parque Industrial de General Pico.

“Yo estaba en un barrio donde había un centro de estudiantes. Fue una redada, gritos, fuimos levantados por una estructura policial militar”, contó.

Contó que lo llevaron esposado de manos atrás a la Seccional Primera. Cuando llegó le pusieron una venda en los ojos y lo subieron a la planta alta. “Pusieron música, me dejaron un rato solo con un arma arriba del escritorio. Me interrogaron sobre lo que hacíamos en la Universidad. Después ingresaron más personas y comenzó el ablande a los golpes, preguntando que hacía con tal o cual persona, donde había armas, la muerte del sereno del aeroclub, me golpeaban y volvían a preguntar. Serían unas 4 o 5 personas”, relató.

Dijo que al final “me hicieron firmar una declaración con los ojos vendados, que firmé pero que nunca supe que decía”.

“Había una estructura montada para eso. Golpeaban sobre el estómago, la cara, trataban de amedrentarte de cualquier manera. Todos fuimos golpeados”, dijo.

Tras ser llevado de regreso a la Unidad Penal 4 estuvo detenido alrededor de 14 días. Durante toda la detención ilegal estuvo incomunicado de su familia. Luego liberado bajo el régimen de libertad vigilada por el cual tenía que informar a la Policía a donde me movía. “Calculo que esto fue hasta el advenimiento de la democracia”, estimó.

Recordó que en ese lugar estaba “Aragonés y otros diputados, creo que era Acatoli, lo increpaban”.

“Después de eso volví. Del trabajo me habían rajado. Seguí estudiando. Fue bastante duro pero estudiar esa carrera era mi única salida”, comentó.

Por último dijo que “es imposible olvidar lo que pasó” al ser consultado sobre las secuelas de lo vivido aquellos años.

Hermes Accátoli, declaró una vez más en el marco de los juicios de la Subzona 14 y apuntó al Poder Judicial de La Pampa por un fallo «ideológico» que reincorporó a los policías que el Poder Ejecutivo había exonerado en el regreso a la democracia por delitos de lesa humanidad.

El exdiputado provincial del PJ, fue detenido ilegalmente y torturado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, junto a su compañero Roberto Gil. “Ésta es la cuarta vez que brindo testimonio con respecto a los hechos de 1976. Yo declaré en el sumario que la justicia provincial efectuó y que culminó con el Decreto 9983 con el que se exoneró a todos los policías involucrados, incluidos algunos de los que están en el juicio. También participé en los juicios anteriores. Por lo que ratifico todo lo dicho con anterioridad”.

Fue detenido en la Unidad Penal 4. “Los primeros días de abril me retiraron junto al otro diputado Roberto Gil. Me esposaron y encapucharon, éste es el primer símbolo de la ilegalidad” aseveró “porque oculta la identidad de los involucrados”.

Fueron llevados a la Comisaría de Catriló “quienes nos llevaron se tomaron un momento para cenar porque se escuchaban ruidos de vajillas. Después nos fueron buscando de a uno”.

“Si dejáramos que usaron guantes de box, puños y picana eléctrica no habría necesidad de ampliar más. Pero directamente encapuchados, con manos esposadas a la espalda, y estas anteriores estamos hablando de vejaciones de lesa humanidad”, expresó.

Dijo que el interrogatorio “fue un festival de obviedades y estupideces” pero que además “parecían gozar de lo que hacían”.

Una anécdota vale más que mil palabras

Accátoli recordó que la Legislatura había aprobado un aumento de dietas para diputados, que fue convalidado por todos menos por él y el diputado Gil. “Después del primer golpe que me dieron se acercó uno, con aliento etílico y una voz chillona, y me preguntaron porque nos habíamos aumentado las dietas. No sabían nada”, contó.

“En el caso de Gil le aplicaron la cama y todavía, en algunos momentos, puedo escuchar los gritos de dolor de mi compañero”, reveló.

“Después me eligieron para que hablara sobre algunos temas como Ezeiza (el regreso de Perón del exilio en 1973). Les dije que podíamos estar 2 horas con eso. Todas cosas que podíamos hablar sin capucha ni esposas”, dijo.

Accátoli recordó que el primer testimonio que dio “no había ninguna certeza” pero recordó haber sido “muy meticuloso y fiel a los datos de su detención”. Tras esto fueron exonerados los policías que participaron de la pero dijo que “duró poco porque en 1989 el STJ reincorporó a estos policías y reconoció plenamente al Consejo Superior de las Fuerzas armadas. Buena parte de la sociedad se sintió estafada”, repasó.

“Tras esto el PJ convoca a un Congreso en el que resuelve pedirle a sus legisladores que evalúen el pedido de un juicio político al STJ. Votaron por mayoría este pedido que fue razonable. Esto hizo que respondieran con un documento, al que yo denomino un panfleto judicial, que hacen que yo consideré aquel fallo ideológico más que judicial”, sostuvo.

El mismo es un fallo de 44 páginas en el que “se refiere peyorativamente al congreso partidario como una reunión política de personas que no tenían idea de lo que había pasado, igual los legisladores, y agredían al STJ”, aseguró Accátoli.

El exdiputado hizo especial énfasis en un capitulo que se titula “El slogan de los derechos humanos y su en el que rechazan el pedido del Poder Legislativo sobre las actuaciones en dicho fallo “y donde desconocen el funcionamiento de la Democracia”.

“Este fallo hizo que se retrasaran 23 años, hasta el 2010, la posibilidad de juzgar y condenar toda aquella barbarie”, dijo.

El documento fue enviado a Diputados, Poder Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, Colegios de Abogados, la CACIP, al Grupo Conciencia, Club de Leones y el Rotary Club, y los diarios La Nación, Clarin y la Nueva Provincia de Bahía Blanca, entre otros. Además fue enviado a institutos internacionales.

“Esta es la confirmación de que es un fallo ideológica. Vemos a quienes dirigen este mamotreto. Están orgullosos de haber eludido su obligación cuando había violaciones de derechos humanos”, expresó el exdiputado.

Finalmente se refirió al juzgamiento de los delitos sexuales que son juzgados en esta etapa «a mi me bajaban el pantalón y me ponían la picana, pero nunca se me ocurrió que podían violarme, así que no puedo imaginar lo que habrán pasado las mujeres».

