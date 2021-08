Denunciaron a Macri y Carrió por incumplimiento de la cuarentena

Compartir esta noticia:











El escándalo por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos de la primera dama, cuando estaban prohibidas las reuniones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hizo que se pusiera la lupa y revisara el accionar de referentes políticos a lo largo de los 17 meses de pandemia en la Argentina.









Esto derivó en que, en las últimas horas, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentara una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y la exdiputada Elisa Carrio para que se investigue si incumplieron las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

En el caso de Macri, el letrado toma como base para su presentación un artículo del diario Página 12 que asegura: “Una inspección del Ministerio de Salud bonaerense visitó el domicilio que Macri había declarado en San Isidro para constatar que estuviera cumpliendo el aislamiento de siete días y no lo encontró. Entonces, citó a testigos y labró un acta que dice: ‘Se deja constancia de que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular’. Lo habían llamado previamente por teléfono y no habían recibido respuesta”.

Además, detalla que Macri volvió a incumplir el aislamiento impuesto a las personas que regresaban del exterior al asistir a una entrevista televisiva en el canal Todo Noticias este lunes, cuando ya llevaba ocho días en el país.

En el caso de Carrió, lo que Sánchez Kalbermatten pide investigar es la fiesta de cumpleaños que la líder de la Coalición Cívica hizo en su casa en Exaltación de la Cruz el 26 de diciembre pasado y al que asistieron alrededor de 70 personas, en su mayoría referentes políticos de Juntos por el Cambio.

“Pareciera que el hecho de compartir espacio político lleva consigo una especie de sentimiento de impunidad frente a las normativas que debemos acatar todos los argentinos para evitar que la pandemia se siga cobrando vidas”, se lee en la denuncia de nueve páginas sobre Carrió.

En tanto, la Coalición Cívica emitió un comunicado aclaratorio en el que señalan que “respecto a la reunión realizada del 26 de diciembre de 2020 con motivo del cumpleaños de Elisa Carrió, y ante comentarios equivocados o malintencionados que se difundieron, se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación”, se aclara en el comunicado difundido hoy.

“En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales. También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades”, señala.

Participaron del cumpleaños celebrado en la chacra de Capilla del Señor el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, la diputada nacional Carmen Polledo, los diputados Mario Negri y Lucila Lehmann, el exviceministro de Economía Pedro Lacoste, y el exembajador en Uruguay de Cambiemos Mario Barletta, entre otros invitados.

Por otro lado, la Coalición Cívica precisó que el festejó se llevó a cabo mientras que se encontraba vigente el decreto 1033 del 20 de diciembre de 2020. “Establecía ciertas restricciones para las reuniones sociales en el marco de lo que se denominó Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), para 35 de los 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires, entre los que no se encontraba Exaltación de la Cruz, lugar en el que se realizó la reunión”, señalaron.

“En esa fecha ningún aglomerado urbano, ni departamento, ni partido de las provincias argentinas se encontraba alcanzado por las restricciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). De todos modos, como se relató en varios medios, el evento fue realizado al aire libre y con distanciamiento por iniciativa de la dueña de casa”, agregaron.

Fuente: La Nación

