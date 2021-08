Luciano González: “La paritaria estatal es un nuevo golpe al bolsillo”

Compartir esta noticia:











«El 40% no existe, es una nueva entrega de las conducciones sindicales que representa un robo al bolsillo de los estatales», declaró Luciano Gonzalez Cabiati desde la ciudad de Buenos Aires.

El dirigente sindical opositor, trabajador del Estado Nacional y actual candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, participó ayer de la movilización frente a la sede del Ministerio de Trabajo junto a decenas de Juntas Internas y Cuerpos de Delegados de ATE del Estado Nacional en rechazo el acuerdo paritario.

«Nos movilizamos para denunciar que nos están robando el salario y de la peor manera, porque te chamuyan con porcentajes para venderte un aumento que no existe», declaró. «Seguimos perdiendo con la inflación y el gobierno sigue amarrocando plata como le indica el Fondo Monetario».

En este sentido, el dirigente salió al cruce de las declaraciones del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al sostener que «el gobierno del Frente de Todos dice que su objetivo es recomponer el salario pero lo que está haciendo es destruir el salario», y continuo, «sin salario no hay reactivación económica, no hay empleo, no hay crecimiento».

En la movilización participaron trabajadores y trabajadores, delegadxs, juntas internas y dirigentxs sindicales de distintos organismos como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, ENACOM, INDEC ,INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, INCAA, CONICET, INTI, Ministerio de Cultura, IOSFA , SENAF junto a trabajadorxs del Hospital Garrahan de CABA que se encuentran de paro desde hace un mes.

