La promesa que nunca se cumplió: Porteros de la ley 2.871 piden ser regularizados

Cobra entre 35 mil y 20 mil pesos y reclaman la regularización de su situación laboral a su empleador, el Estado pampeano.









El Sindicato de Trabajadores de la Educación No Docentes presentó una carta al gobernador Sergio Ziliotto y las autoridades de Educación y Trabajo para pedir una mesa de diálogo por el reclamo de las y los trabajadores que se encuentran encuadrados en la ley 2.871, casi todas y todos porteros de escuelas las provinciales.

Anunciaron un paro de 24 horas y marcha en Santa Rosa copara el miércoles 1 de septiembre para visibilizar el reclamo.

“Con este salario que nos paga el gobierno nos está diciendo que nuestros hijos no tienen futuro, que no podemos alimentarlos como corresponde, no podemos comprarle ropa ni hacer frente a otros gastos. La situación es muy mala”, manifestó Néstor Nogueira, el representante del sindicato que se encuentra a la espera de su personería.

“La idea de crear un sindicato viene desde 2013. Arrancamos con la organización para poder hacer el reclamo cuando éramos monotributistas para pasar a planta permanente. En ese entonces nos reunimos con la ministra Evangelista, del gobierno de Jorge, y logramos varias cosas a través de esa mesa de diálogo como establecer las 5 horas, tener licencias, porque antes tenías que pagar el reemplazo y eso se cambió a partir de noviembre de 2015”, dijo Nogueira.

Cabe recordar que muchos de esos trabajadores y trabajadoras arrancaron siendo jefas y jefes de Hogar, trabajando en negro en las Escuelas. “El reclamo lleva más de 20 años”, enfatizó el dirigente.

Consideró que la ley 2871 “es muy mala, con demasiada desventaja y pocas posibilidades de progreso” en un contexto en el que planteó “el sueldo es de 35 mil pesos, apenas 4 mil pesos por arriba de los 29 mil pesos que es el nivel de indigencia”.

Para Nogueira “no hay decisión política para que se regularice esta situación de las y los compañeros”.

El dirigente dijo que además el Estado sigue contratando “sigue habiendo personas que entraron como monotributistas con un sueldo mucho más bajo y otros que están en negro con un sueldo más bajo aún”.

Uno de los aspectos que también manifestó es que “durante la pandemia hubo compañeros que fallecieron por Covid y su familia no solo no hereda el cargo sino que pierden el ingreso económico” a diferencia de lo que si ocurre con la ley 643.

Con un salario básico de 7 mil pesos, durante la pandemia gran parte de ese universo de porteras y porteros continuó trabajando en las escuelas que tenían una matrícula reducida, entregando la comida a los chicos que asistían a las escuelas hogar, acercando los cuadernos de los alumnos a las familias, y durante la presencialidad higienizando y desinfectando los espacios compartidos.

“La ley plantea que vamos a pasar progresivamente a la 643 de acuerdo a la necesidad de la administración pero siguen entrando más compañeros como monotributistas, eso quiere decir que hay una necesidad. Progresivamente sería 1 año o 2, no 6 como ya pasaron o si querés 20 años que es el tiempo que llevamos en negro”, enfatizó.

Desde noviembre de 2015, esperan que se cumpla la promesa de las distintas gestiones que fueron pasando de que a medida que se generaran vacantes, irían ingresando a las leyes correspondientes que prevé la administración pública provincial. La diferencia entre los derechos laborales que otorga una ley y otra son las que se repasaron anteriormente.

A la espera de que el gobierno los convoque al diálogo, el miércoles 1 de septiembre anunciaron un paro de 24 horas con marcha en la ciudad de Santa Rosa que tendrá participación de las y los trabajadores de las distintas localidades.

