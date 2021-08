Un gorila suelto en el vacunatorio del Hospital Lucio Molas

Compartir esta noticia:











Silvio Benvenuto colocó esta tarde su segunda dosis de Astrazeneca en el vacunatorio del Hospital Lucio Molas y lo hizo vestido de gorila.

Por si quedaban dudas de cual era el mensaje que quería dar confeccionó un cartel con la leyenda «No seas gorila, vacunate».

“Tengo un comercio y hablo con la gente y muchos siguen dudando si sirve o no sirve la vacunación. No se puede ser tan cabeza dura sobre esto que no solo nos pasa a nosotros sino a todo el mundo”, explicó a Plan B Noticias.

«Creo que un gesto vale más que mil palabras, decidí disfrazarme como forma de concientizar», agregó el hombre de 50 años.

Pasaron 45 días entre la primera dosis y la que segunda que le colocaron hoy las enfermeras del vacunatorio del Hospital Lucio Molas. «Hay que reconocerles todo su trabajo y el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo», dijo en referencia a la tarea del personal de salud.

Para poder vacunarse aclaró que «antes de ingresar vestido con el traje se los informé con anterioridad para saber si me iban a poder vacunar».

Consideró que los medios de comunicación jugaron un papel en un sector de la sociedad que se resiste a colocarse la vacuna contra el coronavirus. «No sé a qué atribuirlo pero si es cierto que los medios de comunicación han colaborado para ponernos en esta situación de que estamos de un lado o del otro», manifestó.

Militante peronista de toda la vida pero reconoce que la situación económica no es la mejor «estamos en pandemia y yo a la despensa la tengo abierta pero le debo a todo el mundo porque no me alcanza la plata y nadie me da nada pero creo que con si la gente se vacuna es una forma de salir más rápido de todo esto».

«La gente, el personal de salud lo tomaron bien que fuera vestido así pero otros me dijeron que era un pelotudo y yo le contesté que peor fue que nos bancáramos cuatro años de Macri», finalizó.

