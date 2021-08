Plan Juana Manso: quiénes y cómo recibirán una notebook gratis

Compartir esta noticia:











El Gobierno nacional puso en marcha la iniciativa para entregar 633.000 computadoras. A quiénes alcanza, cuáles son los requisitos y cómo inscribirse.

El Gobierno nacional lanzó el Plan Juana Manso, una continuidad del Conectar Igualdad, y el Ministerio de Educación de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se preparan para entregar 633.000 computadoras en todo el país.

La iniciativa está dirigida a los jóvenes en edad escolar y provee tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICs y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Para este programa no será necesario anotarse particularmente para recibir las netbooks gratis, sino que el Gobierno realizará un relevamiento en cada establecimiento educativo a lo largo de estos meses para definir a los beneficiarios.

Un día como hoy muere Juana Manso, maestra, escritora, periodista y traductora. Fue una de las figuras trascendentales de nuestra educación, precursora de la #ESI, en el siglo XIX defendió la educación mixta, la recordamos por su compromiso con una sociedad más justa. pic.twitter.com/9SOh0fW0K8 — Nicolás Trotta (@trottanico) April 24, 2020

LOS REQUISITOS

El Ministerio de Educación argentino tendrá en cuenta dos grandes puntos para decidir el otorgamiento de los equipos:

Que el beneficiario sea alumno regular del nivel secundario.

La situación socioeconómica del estudiante.

Según se adelantó, además se privilegiará en la entrega a los alumnos de instituciones educativas presentaron baja o nula continuidad pedagógica en 2020 y un mayor porcentaje de alumnos desvinculados.

CÓMO SON LAS COMPUTADORAS

Las autoridades nacionales dieron a conocer las especificaciones técnicas de las notebooks:

Marca BGH.

Pantalla de 11.6 pulgadas

Procesador Intel Celeron N4020 2.8 GHz, 4 GB de RAM (DDR4) y 240 GB de almacenamiento.

El sistema operativo Huayra 5.0 (no tienen Windows).

Dos puertos USB 3.0 y un puerto HDMI.

La batería debería durar cerca de 10 horas.

Para Banghó, “el programa Ahora 12 y el Juana Manso potenciaron la industria tecnológica”

En diálogo con Télam, Pablo Suaya, CEO de la empresa tecnológica, aseguró que los últimos 12 meses fueron muy positivos para el sector a raíz del incremento de la demanda de computadoras y notebooks. Las expectativas por el crecimiento continuado.

El director ejecutivo de Banghó, Pablo Suaya, afirmó que los programas Ahora 12 y Juana Manso «potenciaron la industria tecnológica», y aseguró que los últimos 12 meses fueron «muy buenos» para el sector, a raíz del incremento de la demanda de computadoras y notebooks.

«Los últimos 12 meses fueron muy positivos para la industria», indicó Suaya a Télam, al tiempo que subrayó que «el Ahora 12 le dio impulso a la demanda y el Juan Manso continuidad a la producción».

Banghó fue seleccionada por el Ministerio de Educación para proveer 54.000 notebooks al Programa de Computadoras Educativas Juana Manso, lo que generó por parte de la compañía una inversión de $ 590 millones, que incluye la ampliación de la capacidad productiva de su planta del Distrito Tecnológico porteño y el aumento de personal.

-¿Cómo viene este año para la industria fabricante de computadoras?

-Este año es muy bueno para la industria. Pero para comprender este año hay que saber cómo fue 2020, un año que comenzó tranquilo, y que cuando arrancó la pandemia quedamos todos expectantes y muy inseguros de cómo iba a ser y de qué íbamos a hacer. De todos modos, enseguida la población empezó a defenderse del aislamiento con tecnología. Entonces, así como hubo rubros que no tuvieron oportunidades, como el gastronómico y el hotelero, la industria tecnológica en general despertó por que fue una necesidad contar con una notebook, una PC, o cualquier otro dispositivo. No se trataba de un bien de lujo o para pocos. Y eso generó una costumbre en estos 18 meses que se hizo una necesidad. El consumidor que tenía potencialidad económica para tener una computadora por persona en su casa, cubrió esa necesidad.

-¿De qué manera afrontaron ese incremento de demanda?

-Este aumento de la demanda dio el puntapié inicial para que cada empresa arrancara su proyecto. Y nosotros apostamos siempre a la industria nacional. Ese puntapié inicial fue en abril del año pasado. Al principio fuimos muy cautos, porque no se sabía qué iba a pasar con la pandemia, cuánto iba a durar y si la gente iba a tener dinero o no. A partir del segundo trimestre, empezó nuestra apuesta fuerte con Banghó. Nosotros supimos tener una industria muy grande y con mucha gente en la planta antes de 2016, cuando hubo un cambio de políticas –el gobierno de Mauricio Macri redujo a cero los aranceles para computadoras y notebooks y cerraron todas las fábricas nacionales-. Así que arrancamos de nuevo, incorporando gente y nuevas líneas de productos. Al principio fue «algunas cosas las hago y algunas las importo». A medida que el volumen subía fuimos apostando y reconvirtiendo un producto importado con pequeña integración por uno nacional con mucha integración. Y así incorporamos 70 trabajadores en el último semestre de 2021 y otras 30 personas en el primero de este año. Lo que da 100 nuevos empleos en 12 meses. Además se sumaron cuestiones que potenciaron a la industria.

-¿Cuáles fueron esas cuestiones?

-Volvieron los planes Ahora 12 y el de conectividad Juana Manso. Se hicieron tres licitaciones para 650.000 unidades, nosotros ofertamos cerca de 55.000, resultamos adjudicatarios, y eso generó otra parte de nuestro ecosistema como fabricante. Los últimos 12 meses fueron muy positivos para la industria.

-¿Cuánto beneficia al sector la extensión del Ahora 12 y la inclusión de computadoras en 24 cuotas?

-El Ahora 24 es muy reciente, no lo tenemos medido, pero el Ahora 12 ya tenía corriendo el Ahora 18 para computadoras, y el 70% de los consumidores cuando ven un bien durable como este, van a la cuota larga. Se nota mucho, aunque haya un descuento en efectivo, la gente prefiere 18 cuotas. Es un impulso a la industria nacional.

-¿Y qué impacto tiene el Juana Manso en la industria?

– Por un lado genera una demanda de producto, y por otro lado tiene requisitos de fabricación. No es simplemente entregar la cantidad de notebooks que piden, sino que los cargadores tienen que ser con una fuente hecha en Argentina, y con la soldadura hecha en Argentina. Y cada año, porque hay expectativa que el año que viene se amplíe y continúe, se vienen nuevos requerimientos de fabricación. Es un ecosistema que se va ampliando, no solo para la industria final sino que genera proveedores. En los últimos años no se habían hecho placas en Argentina y esto pone en evidencia que hay que reactivar la industria. Lo importante es que el Juana Manso es un proyecto de largo plazo que va a tener continuidad, y eso para la industria es muy bueno. La continuidad asegura que la empresa puede dar trabajo permanente al personal contratado, y garantiza fluidez de entrada de materia prima y de salida de producto terminado. Con un plan por corto tiempo no se es competitivo, pero con escala de producción a lo largo del tiempo se gana otra eficiencia y a eso apuntamos como fabricantes.

-¿Qué expectativas hay para 2021?

-Seguir tomando posición de mercado, queremos superar el 12% del total. Seguir creciendo con formato de industria local y esperamos que el Juana Manso nos dé la oportunidad de volver a participar como oferentes y ser adjudicatarios. La expansión que estamos teniendo desde hace 12 meses hoy sigue con continuidad y Banghó apuesta a que esa continuidad se mantenga, a través de la marca, del Juana Manso y de que las condiciones de demanda sigan sosteniéndose.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios