Para Giacco las clínicas y sanatorios “no actuaron de buena fe”

Según la titular del PAMI La Pampa, las partes estaban en un proceso de negociación cuando las instituciones salieron a decir que peligraban las prestaciones. “En ningún momento cortamos el diálogo ni la negociación con el grupo de clínicas“.

La titular de PAMI en La Pampa sostuvo que las clínicas y sanatorios no actuaron “de buena fe” y aseguró que por ahora “el servicio está garantizado”.

En diálogo con el portal Infopico, Cecilia Giacco se refirió a la actual situación que atraviesa PAMI junto a las clínicas y sanatorios privados de la provincia, luego de las declaraciones realizadas durante el transcurso de la semana pasada. Además, aseveró que, momentáneamente, la prestación del servicio no está en duda.

En primer lugar, aseguró que “el servicio está garantizado por ahora“. En tanto contó que la semana pasada le comunicaron a las autoridades de clínicas y sanatorios que iban a tener una reunión, la cual estaba programada para el día jueves pero fue entonces que se enteraron que un día antes, el miércoles 18, las autoridades habían tenido una reunión de prensa.

Ante esa situación, que fue titular de los medios, la Directora Ejecutiva Nacional de PAMI, Luana Volnovich, decidió mantener la reunion pero levantarla, por lo que ese dia no se trató ninguna negociación.

“Lo que nosotros no podemos permitir es que se use mala información cuando estamos en una mesa de negociación, en ningún momento cortamos el diálogo ni la negociación con el grupo de clínicas“.

Por lo que remarcó que en ese entonces ya había sido otorgada una fecha de reunión e igualmente las autoridades salieron a los medios a manifestar que peligraba la prestación. “Para un momento tan especial e histórico como el que estamos viviendo, y para una población vulnerable como son nuestros jubilados y jubiladas, eso no es actuar de buena fe“.

“Estamos totalmente abiertos al diálogo y a poder negociar, además el servicio no se corta de un día para el otro. Fue una conferencia alarmante y no cayó bien a las autoridades del PAMI“, sostuvo Giacco y además, insistió con que PAMI no tiene ningún atrasó ni cese de pagos para con los prestadores, “lo que hay es un desfasaje, estamos al día y se paga en tiempo forma”.

Sobre el final manifestó que durante el 2021 se logró un aumento muy importante del 56% y en las próximas semanas se va a alcanzar un 71% de aumento. “No alcanza a lo que clínicas y sanatorios están solicitando, pero escapa a las posibilidades de PAMI”, afirmó.

En ese sentido aseguró que los aumentos en todo lo referido a medicamentos de internación e insumos, no depende ni de las clínicas ni de PAMI. “Estamos tratando de poder negociar mejores valores para todos los prestadores, las reuniones van a seguir, si no es en esta semana va a ser la próxima, todavía no tenemos fecha”, cerró. (Fuente: Infopico).

