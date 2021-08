Presentan el sábado el libro “Sin Piedad” en el Medasur

Compartir esta noticia:











La Secretaría de Cultura comunicó que ese sábado 28 de agosto, a las 19:30 se presentará en el Centro Cultural Provincial Medasur (Av. Belgrano Sur 180) «Sin piedad: viaje a las sombras de la compasión sudamericana», libro, expo y audiovisual de Migue Roth.

Con entrada gratuita y aforo limitado, se solicitó a quienes deseen asistir registrarse en este link de inscripción: https://forms.gle/PxhZpP2wt4Mt9LHz5

«Sin piedad» es un libro de no-ficción; un conjunto de historias y retratos que componen un mapa de la Sudamérica íntima: “aquella que no suele aparecer en las postales turísticas”, explica su autor.

Son crónicas de un “Viaje Mayor” que forjó preguntas insistentes: la caridad y la fe ¿pueden convertirse en productos de mercado? Ser bienintencionados ¿es suficiente motivo para ayudar? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace compasivos? ¿Acaso puede hacer daño la bondad?

«Sin piedad» son -también- bitácoras para conocer con los cinco sentidos las formas que adoptan las creencias sudamericanas, la ambición, el altruismo, la afición por lo macabro, las prácticas solidarias y sus consecuencias.

La presentación

El sábado 28 de agosto será la oportunidad de escuchar una conversación íntima entre el autor y el periodista Lautaro Bentivegna, habrá una expo y proyección de la obra de Migue Roth. También se podrá comprar el libro a precio promocional en el stand de Angular, que se instalará en el auditorio.

(*) Por protocolo COVID se recomienda siempre adquirir entradas anticipadas y/o completar el formulario. Quienes no lo hicieran con antelación, pueden asistir y esperar turno al entrar, de acuerdo al aforo disponible del momento.

El libro

«Comencé a viajar a través de Latinoamérica hace más de quince años. Estas crónicas son un ensayo -dice Migue Roth- una aproximación, mi intento por narrar lo insondable que puede ser un barrio paraguayo, las riberas del Solimões o la mirada desengañada de las madres indígenas Wichí. Andanzas de un viaje mayor y sin retorno, que sirvió para desmentir las postales de Sudamérica que mostraban las viejas National Geographic y Travel que leí de niño”.

“Salí solo, años atrás, convencido de que era el momento de caminar los paisajes y palpar también, el lado oscuro del continente como tantos otros amigos latinoamericanos; quería recorrer los lugares difíciles, no trillados, y ayudar -en lo que pudiera- a quien estuviera sufriendo, pero no tenía dinero. Había ahorrado en pesos argentinos: nada. La solución llegó bajo el título del voluntariado. Conocí propuestas sociales de grupos religiosos y ONG con proyectos humanitarios que necesitaban mano de obra joven y entusiasta. Me alisté y serví”.

“Las charlas transcritas dan cuenta de mis encuentros en el camino con personas, lugares y conceptos que sacudieron mi visión de Sudamérica, la manera y las ideas en las que creía”.

“Comencé a bosquejar la estructura de la obra. Presenté el proyecto a una beca de la Fundación Gabriel García Márquez y fui seleccionado. Viajé a Oaxaca, México, para pasar varios días en un antiguo convento con colegas extraordinarios y junto a Martín Caparrós y Jordi Carrión, para editar el libro».

El autor

Migue Roth (1985) nació en la Patagonia, pero tiene alma nómada. Se graduó en Comunicación y en Fotoperiodismo; se especializó en «Periodismo en las crisis humanitarias». Trabaja como freelance y en docencia universitaria. Es editor y fundador de Angular www.espacioangular.org y ahora vive junto con su familia en la pequeña localidad pampeana de Colonia Santa Teresa.

Durante los últimos años realizó reportajes para agencias y medios internacionales con el foco puesto en las problemáticas sociales latinoamericanas y sus transformaciones. Además de sus coberturas en desastres y crisis por todo el continente, viajó a Oriente Medio y fue uno de los pocos periodistas de habla hispana en tener acceso a Rojava (Kurdistán sirio), recién liberado del autodenominado Estado Islámico, donde documentó la vida de los artistas de la resiliencia.

