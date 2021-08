La Pampa: publican antología de autores y autoras que se unieron en la pandemia

Compartir esta noticia:











“Aguas que van” reúne los escritos de escritores y escritoras pampeanas que se unieron a través de los textos en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.









Autoras y Autores Independientes de La Pampa (AAI) surgió el 21 de noviembre de 2020, cuando a través de distintas plataformas digitales, varios artistas se encontraron en la misma situación de aislamiento, abandono, retiro y desamparo.

“Con inmensas ganas de reunirse para ayudarse mutuamente, compartir información y nutrirse de arte, nació este gratificante y entusiasta proyecto”, informaron.

Lo conforman autoras y autores, mayores de edad, pampeanos, residentes o no en la provincia. Algunos han editado, publicado, presentado o expuesto nuestras obras. Otros no, pero que tienen comprobada experiencia (a través de la participación y reconocimiento en concursos, exposiciones, etc.).

Autoras y Autores independientes de La Pampa, “aunados/as plenamente desde el disfrute artístico (literatura/artes plásticas), se complace inmensamente en anunciar la próxima presentación de su próxima e inaugural antología”, añaden

“Aguas que van” es una antología que “estará invadida de coincidencias y diferencias, las predilecciones y gustos, las vivencias y sobre todo, el amor por el arte”.

Las y los participantes son:

– Aicardi, Leonardo.Eduardo Castex.

– Alonso, Micaela. Toay.

– Arangurena, María del Carmen. Intendente Alvear.

– Barreix, Sonia. Santa Rosa. Arte

– Barabaschi, María Rosa. Santa Rosa.

– Cardoso, Marta. Pico.

– Carranza, Alejandra. Intendente Alvear.

– Claverie Montes, Benjamin. Ing. Luiggi

– Dietz, Ariel. Gral.Pico

– Domínguez, Jorgelina. Intendente Alvear.

– Reinoso, Olga Liliana. Pico.

– Rodríguez, Cora Marcela. Santa Rosa.

– Rossini, Clementina. Santa Rosa.

– Silva, Fabiana. Dorila.

– Tedín, Manuel H. Santa Rosa

– Toranzo, Marga. General Pico.

