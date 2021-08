Polémica por el Banco de Herramientas: “yo me pongo en los zapatos del trabajador que necesita una hormigonera”

Compartir esta noticia:











Para la oposición, la compra directa de herramientas por parte del Ejecutivo «genera discrecionalidad». Desde el oficialismo argumentan la urgencia de la situación y que hay organismos de control como el Cuerpo de Relatores.

Este jueves en la sesión del Concejo Deliberante, se produjo un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición por el proyecto del Banco de Herramientas y Materiales y la potestad del Ejecutivo para adquirirlas mediante compra directa y no por licitación.

Desde el Frepam advirtieron que esta metodología no es transparente y genera discrecionalidad en la entrega, mientras que el oficialismo planteó que es para darle agilidad al proyecto y que el Cuerpo de Relatores, en manos de la oposición, puede hace el control de los fondos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En este marco, el edil del FreJuPa, José Depetris, dijo a Plan B que “yo me pongo en los zapatos del trabajador, que tiene premura por recibir una hormigonera para salir y ganarse el mango diario, cuando hay resortes de control. Luego que cada cual haga su análisis”, criticó.

Depetris también objetó las objeciones a la instalación de un nuevo relleno sanitario cuando todavía no hay nada concreto. “Nos tenemos que mover con cuestiones formales. Cuando al Estado Municipal le lleguen cuestiones formales a resolver, tomaremos conocimiento como bloque, haremos una elaboración y sentaremos posición con responsabilidad”, dijo.

Consultado sobre el pedido de una audiencia pública, Depetris dijo que “para que haya una consulta pública, tiene que haber una certeza y una cuestión formal y oficial. No podemos adelantarnos. Sí coincido con la oposición, que estamos actuando responsablemente. Y ahí se dará el debate enriquecedor, como representantes de la gente y públicamente”.

—La oposición dice que hay una intención de la gestión de que esto no pase por los procesos correspondientes y establecidos…

—Esa es una presunción, futurismo y una mirada prematura. No quiero usar la palabra tendenciosa, en aras de los futuros entendimientos que debemos lograr. Yo no me atrevo a pensar maliciosamente de la otra parte. Creo que hay que tender puentes de entendimiento y respeto y no arrojar al boleo palabras que no construyen demasiado.

—También la oposición puso reparos al proyecto de incluir la calle Centenario que comunicaría la ciudad con el acceso a la Nueva Terminal, por un desarrollo urbanístico sobre el acuífero…

—Son cuestiones que dichas así, todas mezcladas, no aportan claridad. Acá estamos mezclando varios cuestiones. Primero el uso del camino Centenario. Presenté un proyecto para hacer un paseo con un nombre específico. Se está previendo alguna cuestión de la división del espacio para construir la Nueva Terminal en las condiciones que ya han trascendido.

Lo otro, no viene al caso. Hablamos de una cosa y esa supuesta urbanización, que pasará por todos los filtros y análisis correspondientes, se verán las medidas necesarias y prudentes para presentar un patrimonio que usufructuamos, donde la propietaria es el Estado Provincial.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios