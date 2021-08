Altolaguirre: “No hay que permitir que adoctrinen políticamente a nuestros hijos en las escuelas”

Compartir esta noticia:











El precandidato a senador nacional por la lista 502A Democracia y Consenso, Poli Altolaguirre, visitó a comerciantes y emprendedores de General Pico junto a Hugo Pérez, precandidato a diputado nacional.

Durante su estadía fue consultado en medios locales sobre distintos temas, entre ellos, el video de la docente discutiendo con un alumno sobre política y las respuesta que dio el presidente.

“En primer lugar es una falta de respeto a la figura del docente, aquellos que ponen todo y más por formar a nuestros jóvenes, muchas veces en condiciones que distan de ser las ideales. Luego, que el Presidente, siendo además profesor universitario, llame debate a este episodio indigna y es una verdadera vergüenza. No me parece mal el aula como ámbito de debate, pero siempre en el marco de un intercambio respetuoso, serio y responsable, no así donde la educadora tiene, y ejerce, un rol de poder a los gritos sobre el joven alumno, sin dejarlo expresarse en el disenso», consideró «Poli» Altolaguirre.

En ese marco, planteó la necesidad de «recuperar y poner en valor la educación, por los jóvenes y por los docentes, pero fundamentalmente por el futuro de la Argentina. No hay que permitir que adoctrinen políticamente a nuestros hijos en las escuelas».

Este viernes Alberto Fernández arribó a la provincia ara acompañar a los precandidatos pampeanos del Frente de Todos en un acto que se desarrolló en Santa Rosa.

Consultado por la visita presidencial, Altolaguirre expresó: “celebramos desde nuestro espacio que se empiece a hablar de economía, más vale tarde que nunca. Pero a las palabras hay que ponerle medidas concretas que impacten positivamente en el bolsillo de los argentinos y acompañen a las pymes, que atraviesan una situación muy complicada. Llegar a fin de mes o pagarle el sueldo a los empleados se ha convertido en un calvario, es tiempo de que ayudemos a los que apuestan por nuestro país. Esperemos que la recuperación económica no sea solo una promesa vacía», enfatizó.

“Nuestras banderas son la educación y el trabajo, es por eso que nuestros principales proyectos serán una Ley de Reparación Histórica, para compensar a La Pampa y así potenciar su infraestructura y desarrollo industrial; la modernización de nuestras leyes laborales, para que fomenten la contratación y defiendan de verdad a los trabajadores; y la vuelta de las escuelas técnicas, para darle mayores y mejores oportunidades laborales a los jóvenes mediante su capacitación en oficios. Hoy muchas industrias no consiguen empleados preparados y, a su vez, el desempleo es muy elevado. Esos serán nuestros primeros pasos, de muchos, en el Congreso”, finalizó Altolaguirre.

