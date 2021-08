El campo pidió por la exportación de carne: “el Presidente tiene que rever algunas medidas, la carne no va a bajar”

Compartir esta noticia:











Desde la Sociedad Rural de Quemú Quemú se manifestaron contra la llegada del presidente Alberto Fernández y pidió que se restablezca la exportación de carne. Advirtieron de faltan de insumos para la producción.

Marcelo Domke, integrante de la Sociedad Rural de Quemú Quemú y representante de CAPROMA (Cámara De Propietarios De Maquinas Agrícolas De La Pampa), se acercó hasta las inmediaciones del aeropuerto de Santa Rosa para protestar por la visita del presidente Alberto Fernández.

“Venimos a manifestar nuestras inquietudes porque necesitamos insumos para tractores, cosechadoras e incluso hay faltante de herramientas”, dijo a Plan B Marcelo Domke.

“Por ejemplo, no hay cubiertas y la producción nacional no puede abastecer la demanda que hay. Hay graves problemas que nos van a afectar. La renovación de maquinarias se está rechazando por no tener la cantidad de cosechadoras o tractores, distintos insumos para desarrollar la cosecha”, agregó.

“Con respecto a la carne, somos una provincia netamente ganadera y se perdieron puestos de trabajo. Se dieron créditos subsidiados. Muchos chacareros han sacado esos créditos y hoy no pueden vender

esos insumos. Necesitamos que esto se abra, se cerraron cosas que los argentinos no comemos”, precisó. “Necesitamos que la gente tenga trabajo, que los frigoríficos funciones y que la gente de campo tenga una perspectiva para trabajar, es imposible proyectar un trabajo con la carne”.

“Para que un maestro pueda enseñar, un médico pueda curar o una enfermera atender, el campo tiene que alimentar a todos. De esto salimos con el campo, no sin él. Venimos a manifestarnos y decirle al Presidente que tiene que rever algunas medidas, necesitamos que nos escuchen”.

—¿Con respecto al gobierno nacional anterior, cómo han sido estas medidas?

—Empeoraron la situación. El gobierno anterior cometió un montón de errores y por eso perdió las elecciones. Habíamos abierto 170 mercados en distintas cosas y hoy estamos cerrando mercados.

Aparte, todos estos vacunos que no aportamos, serían vacunas para nuestros pobladores. Necesitamos que se genere dinero. Los cortes que se exportan, no son los que comemos nosotros y se hizo un daño económico tremendo, la carne no va bajar.

—Son dos medidas diferentes: una sobre vacas viejas y la otra la imposición de no poder exportar hasta el 31 de agosto…

—Sí. La exportación de carne vence el 31 y queremos que se vuelva a la normalidad, que la gente vuelva a tener trabajo, que la gente vuelva a tener trabajo, que los frigoríficos tengan una previsión de estas cosas y no se rompan las cadenas de pago. Este proceso empezó antes y no se puede exportar.

Hoy los granos están muy caros para mantener hacienda y estamos en una temporada difícil, invierno, no hay exceso de pasto, las lluvias no acompañan. A los problemas normales que tenemos los que nos dedicamos a esto, los gobierno no entienden cómo es la producción.

