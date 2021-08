Subzona 14: “¿Los condenados tienen domiciliaria o están purgando sus excesos en prisión?”

Compartir esta noticia:











Esta mañana se desarrolló una nueva jornada del juicio a los represores que actuaron bajo el comando de la Subzona 14. Declararon Gerardo Salandra, Ricardo Samos y Alberto Sanín, los jóvenes arquitectos que habían sido contratados por el gobierno provincial para aportar al Ministerio de Obras Públicas y fueron detenidos en la madrugada del golpe del 24 de marzo de 1976.









La ronda de declaraciones comenzó con el testimonio de Gerardo Salandra, quien fue convocado en noviembre de 1975 por el gobierno Pampeano para trabajar en la dirección de Arquitectura.

Se desempeñaba como arquitecto proyectista. Tenía a su cargo la obra de una Escuela.

La madrugada del 24 de marzo del 76, soldados del ejército irrumpieron en su departamento de la calle Padre Buodo, en Santa Rosa. Buscaban al ministro Santiago «Cholo» Covella.

Se lo llevaron detenido junto a sus compañeros Alberto Santin, Ricardo Samos, y Juan Carlos Sanchez a la Seccional Primera, dónde los alojaron en celdas separadas. Luego fueron trasladados a la Colonia Penal.

«Al principio estábamos solos pero luego fueron llegando más personas y poco a poco se llenaron todas las celdas. Estábamos incomunicados», recordó.

Salandra contó que «tenía terror de que se estuviera repitiendo la experiencia chilena y elaboré un listado como una forma de cerciorarme que estuviéramos todos cada vez que se llevaban a alguien». También contó que «tomaba listado y esperaba que cada uno respondiera presente».

«Yo dormía vestido porque temía que si me venían a buscar me llevaran en calzoncillos», manifestó.

«La gente que era sacada y llevada, volvía en muy mal estado. Eran maltratadas. Después supe que la Iglesia intercedió para que cesarán los maltratos de modo que cuando nos tocó que nos sacarán y llevarán al interrogatorio no nos hicieron daño», dijo y explicó que tomó conocimiento de ésta información después de ser liberado.

Dijo que en el interrogatorio «se centraron en cuál era nuestra relación con Daniel Lamas», otro de los trabajadores de la administración provincial que vivía junto a él en el departamento.

«También preguntaron si habíamos estado en el monte tucumano. Cosas ridículas», agregó.

«Nadie sabía dónde estábamos. Mí padre pudo ubicarme y me trasladaron a la comisaría a verlo. El que estaba ahí era Baraldini. Después supe que el que encabezó el operativo de detención fue Greppi», añadió.

Estuvo una semana en Santa Rosa hasta que el 23 de abril volvió a Buenos Aires. En ese tiempo se fue del departamento porque «era peligroso» y fue acojido por la familia de una amiga.

«Yo no ignoraba lo que había ocurrido. Viví con mucho temor. Busque trabajo y no conseguí. Empecé a buscar trabajo en el interior y en noviembre del 76 me fui a trabajar a San Luis hasta marzo del 78. Luego volví y con Ricardo Samos armamos un estudio de arquitectura que sigue hasta hoy», repasó.

Ricardo Samos también vino a trabajar al área de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de La Pampa y vivía en los Monoblocks frente al Centro Cívico.

“El día del golpe, a primera hora del día nos tocan la puerta y era personal del Ejército. No sabíamos que pasaba, que se había producido un golpe. Preguntaron y se fueron. Luego volvieron y un capitán, después supe que era Greppi, con un tono amenazante, agresivo, nos puso a todos contra la pared. Revisaron todo el departamento. Teníamos una bolsa de polietileno que habíamos colgado para que se secara en el balcón y nos preguntaba si era una señal que enviábamos a alguien. Lo que mostraba la paranoia que tenía esta gente”, contó.

Fueron llevados a la Seccional Primera y luego trasladados a la Unidad Penal 4 donde quedaron alojados en celdas separadas. “Me tranquilicé cuando me tomaron los datos”, expresó.

Interrogatorios

“Los primeros interrogatorios me generaron una sensación de tensión interna porque quienes eran devueltos volvían mal. Me tomaron declaración con los ojos tapados y las esposas colocadas. No me hicieron daño físico pero si psicológico. Me preguntaban donde estaban las armas, me decían “¿que sos montonero?”, pasaban y me soplaban la nariz. Después de un rato nos devolvieron al penal”, recordó.

“Cuando salimos de hacer la declaración nos metieron en la parte de atrás de la camioneta y nos hicieron dar vueltas a toda velocidad”, dijo.

Antes de ser liberados fueron intimidados «por un hombre que creo era de la Armada», dijo y contó que tras eso estuvieron

“A los pocos días nos tomamos un micro y nos fuimos de Santa Rosa”, repasó.

En Buenos Aires dijo que «estaba todo bastante duro» y se reencontró con gente «que sufrió feo mi detención». «Recuerdo el llanto de mi vieja cuando regresé. Yo viví con ellos 6 o 7 meses hasta que pude volver a reinsertarme porque no había mucho trabajo profesional. Yo había dejado un trabajo para irme a La Pampa. Con el tiempo hice un estudio individual y trabajé de eso, hasta hoy sigo trabajando», rememoró.

Al finalizar se preguntó: «¿La gente que está condenada tiene domiciliaria o están purgando sus excesos en prisión?».

