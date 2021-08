El TAS rechazó la medida cautelar de La Liga de España y los clubes cederán a los jugadores para las Eliminatorias

Compartir esta noticia:











El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) no dio lugar al pedido de La Liga de España y no le dio lugar a su pedido de no extender a tres días adicionales la fecha FIFA por la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, por lo cual deberá ceder a los jugadores.

Esta decisión puede repercutir directamente en la Premier League, la Serie A de Italia y la y Primera Liga de Portugal, competencias que también habían señalado su intención de no ceder a los futbolistas.

Ante esta situación los jugadores que se encuentran en equipos de España y que podrán jugar en la Selección argentina son: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro Gómez (Sevilla), Germán Pezzella, Guido Rodríguez (Real Betis), Juan Foyth, Gerónimo Rulli (Villarreal), Rodrigo De Paul y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Tras conocerse el fallo, la FIFA envió un comunicado en el cual indicó: «La FIFA recibe con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que rechaza la solicitud de La Liga española de anular la decisión de la FIFA de ampliar dos días la ventana internacional para las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA en Sudamérica».

«La decisión de compromiso de agregar dos días adicionales en lugar de tres según lo solicitado por la confederación sudamericana Conmebol fue tomada por el organismo competente de la FIFA después de consultar a todas las partes interesadas relevantes y después de tomar en cuenta todas las circunstancias relevantes, en particular, los desafíos creados por la pandemia de Covid, y especialmente consideraciones de salud para los jugadores», añadió.

Asimismo continuó: «La decisión del TAS de hoy confirma la legalidad de la decisión de la FIFA y rechaza por completo los argumentos de La Liga española.

El miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llamó para una muestra de solidaridad de todas las asociaciones miembro, ligas y clubes, para hacer lo que es correcto y justo para el juego global. Ahora esperamos que la liberación de jugadores para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA en América del Sur se produzca de acuerdo con la reciente decisión de la FIFA, cuya legalidad y legitimidad ha sido reconocida hoy en la sentencia del TAS de hoy».

