Maquieyra: “Daniel va a ir al Senado a decirle Basta a Cristina y yo decirle basta a Máximo”

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio estuvo de campaña el sábado en Plaza San Martín de cara a las elecciones PASO del 12 de septiembre.









Martín Maquieyra, precandidato a renovar su banca, y Daniel Kroneberger, precandidato a senador por una de las listas que deberá superar la interna de Juntos por el Cambio en La Pampa, hicieron campaña este fin de semana en Santa Rosa.

Aprovechando la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia por la campaña del Frente de Todos, Maquieyra dijo a Plan B que “el Presidente tiene que centrarse en la gestión y dejar la política de lado, porque el país está en un momento muy complicado”.

En ese sentido, consideró que “hay cosas inadmisibles, fotos que hemos visto, de las mismas personas que se paraban en un atril y te decían que tu trabajo no era esencial, que tenías que cerrar, mientras no pudimos ni despedir a nuestros seres queridos ellos estaban de fiesta en Olivos. Me dio mucha bronca e indignación y a los pampeanos les pasó eso también”, dijo.

Sobre el hermetismo con el que se manejo el presidente en su visita dijo que “debería salir a ver la realidad y no encerrarse a hacer campaña”.

Además se metió también en la polémica por el video de la docente discutiendo con un alumno sobre política, “el Presidente celebró el adoctrinamiento de una docente a un chico. Es lamentable”, expresó.

-¿Hubiera sido la misma respuesta del presidente si se invierten las posturas entre la docente y el alumno?

-No creo. Tiene un juicio parcial. La educación es el valor que tenemos que revalorizar. Sobre todo cuando hace 1 año y medio que no dejan que los chicos vayan a la Escuela. Ahora se habla de hacer una vuelta a las aulas programáticas y esto tiene que ser ya.

A poco de las elecciones sostuvo que “el voto bronca y la indignación en la gente con el proyecto nacional se va a ver reflejado en un voto de esperanza y alternativa porque los pampeanos nos merecemos tener una oportunidad”.

La fórmula de Maquieyra y Kroneberger primero debe superar a las otras 4 listas que se presentaron a la interna de Juntos por el Cambio en La Pampa.

“Soy muy respetuoso de cada una de las listas. Nosotros proponemos a los pampeanos proyectos relacionados a lo laboral, la educación, a volver a tener esos valores que tanto nos inculcaron nuestros padres, y sobre todo poner un freno al kirchnerismo en el Congreso. Daniel va a ir al Senado a decirle basta a Cristina y nosotros a decirle basta a Máximo. Y va a ganar el mejor”.

-¿El que pierde acompaña?

-Por supuesto. Veo el mismo escenario que 2017, donde quienes les tocó perder, acompañaron.

