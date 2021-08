“El Calfucurá está en la lona, la Municipalidad no deja trabajar”

Compartir esta noticia:











El empresario hotelero, Luis Bertone, responsabilizó al municipio porque no “deja trabajar”. Le exigen cambiar la escalera y le quitaron la habilitación. “Hay otros 60 edificios igual y solo al Calfucurá le sacan la habilitación”, dijo.

“Me la paso haciendo campaña hablando de que no hay trabajo en La Pampa y hace un año que estamos lidiando para ver si se puede conseguir la habilitación que tuvimos durante 60 años”, afirmó Luis Bertone.

“Nos retiran la habilitación porque no cumple con los requisitos exigidos hoy. Esta escalera está como la de otros 60 edificios de Santa Rosa, que están habilitados. Y lo digo porque el dato me lo dieron los bomberos”, contó al periodista Daniel Lucchelli.

“Cómo puede ser que el estado sea el impedimento para que la gente trabaje. Alguien dentro del estado municipal está siendo el problema para que esto no se habilite. Nosotros no hacemos inversiones, tenemos obras paradas, y gente sin trabajo porque no nos habilitan los planos ni el hotel. El estado no solo no colabora, impide que uno pueda trabajar”, añadió.

Explicó que “el hotel hace un año y medio que no produce un peso, excepto dos meses que estuvo alquilado al gobierno provincial por el coronavirus”.

“¿Qué solución le puede dar el Hotel Calfucurá a los empleados, si el hotel no genera ingresos? Hay deudas con la AFIP, porque el estado sigue cobrando. ¿Cómo se puede trabajar con la voracidad de este estado? Yo no soy el impedimento para que ellos tengan un ingreso digno, al contrario, he hablado con colegas y están trabajando bien. Yo no quiero tener cerrado el hotel, para mí es un problema que esté cerrado”.

“Los empleados vienen a reclamar al Calfucurá, lo entiendo, pero el Calfucurá está en la lona. ¿Alguien va a dar una respuesta? Si no cerremos la ventana y vayámonos todos de La Pampa si no quieren que nadie trabaje”, añadió.

– Los empleados se preguntan por ese dinero que recibió el hotel en la pandemia…

– Del Gobierno Nacional el Hotel no recibe nada, la ayuda esa fue directamente a la cuenta de los empleados. Los gastos los pagó el hotel. Esos pocos ingresos que estuvo alquilado el hotel a la provincia fueron destinados a pagar los gastos de un año y medio y así no se ha podido saldar todas las deudas.

Me gustaría que los empleados vengan a verlo, ahora los convoqué, que me hagan todas las preguntas que quieran.

