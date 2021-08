El PTP logró su personería jurídica y ratificó su apoyo al Frente de Todos

Compartir esta noticia:











En un acto realizado en Villa Germinal, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) anunció que logró la personería jurídica en La Pampa y, con sus diferencias, ratificó su apoyo al oficialismo nacional. “La única forma de derrotar a la derecha reaccionaria en las urnas, es votar hoy al Frente de Todos”.

“El Tribunal Electoral, a cargo del doctor Eduardo Fernández Mendía nos comunicó que logramos la personería jurídica en todo el territorio provincial y queríamos transmitirlo. Para nosotros es de una gran importancia, un logro muy importante, ya que el tener la personería provincial es un trabajo enorme para partidos como el nuestro, un partido pequeño”, dijo Ricardo Araujo, principal referente del PTP.

“Este sistema electoral está establecido a través de un estatuto de partidos políticos que tiene su origen en la Dictadura Militar y que le impone a los partidos, para ser reconocidos, tener una cantidad mínima de afiliados, requisitos engorrosos y difíciles, que hemos sorteado y ahora tenemos la personería. Nos queda la segunda etapa, de lograr la Personería Federal, que se tramita a través de la justicia federal. Ahora estamos en condiciones de aportar a la campaña que se está llevando a cabo y vamos a redoblar los esfuerzos para trabajar por la campaña del Frente de Todos, por las listas que encabezan hoy para senadores Bensusán y Alonso y para diputados, ‘Lichi’ Marín y Ariel Rauschenberger”, agregó Araujo al periodista de Radio Kermés, Mauro Monteiro.

“Queremos agradecer a quienes nos acompañan hoy, que han venido a apoyar y acompañar en esta presentación: representantes de otros partidos que integran el Frente de Todos con nosotros, al compañero Juan Esponda del Partido Humanista, y al diputado Avendaño que nos está acompañando”.

Consultado sobre las diferencias con el Frente de Todos, Araujo dijo que “nosotros en un primer momento no teníamos la representación legal y adherimos al Frente de Todos. Lógicamente no fuimos parte de ninguna reunión en donde se decidieron candidaturas. Esperamos que ahora, al tener la personería provincial y se traten temas provinciales, los partidos de Frente de Todos, podamos estar integrando este frente”.

“Es cierto que a veces nos sentimos no representados, pero no teníamos representación legal, ¿Por qué apoyamos al Frente de Todos? Creemos que el conjunto del pueblo puede avanzar a partir de un gobierno distinto y si escucha los intereses populares”, señaló Araujo.

“De hecho, entendemos que hay un gran descontento popular, seguimos siendo los trabajadores y el pueblo quienes pagamos la crisis, la situación es muy difícil y lo sabemos muy bien, porque estamos en la lucha cotidiana por ganarle a la inflación, en la lucha de los jubilados que la mayoría están por debajo de la línea de pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia. También estamos en la lucha de los campesinos sin tierra, que luchan por tierra, con las organizaciones sociales, que pelean por ‘Techo, Tierra y Trabajo’, con los estudiantes y con la pelea por la soberanía nacional, todas cosas que le exigimos al Frente de Todos”, indicó.

“También peleamos por una vacuna nacional, propia y no depender de las potencias. En esas peleas, sabemos que son déficit que tiene el gobierno y no ha dado cumplimiento, pero se pueden avanzar en temas que hacen a la soberanía nacional, el Paraná, ríos, mares, puertos, ferrocarriles. El camino es derrotar a la derecha que quiere volver al gobierno de cualquier forma y creemos que a esa derecha es necesaria derrotarla en las calles y las urnas. Y la única forma de derrotar a la derecha reaccionaria en las urnas, es votar hoy al Frente de Todos. Hay que redoblar los esfuerzos para avanzar en una campaña electoral que pongan en discusión temas importantes, cuando hay 40.000 millones de dólares y no son tratados como temas de primer orden”, dijo Araujo.

“El gobierno anterior destruyó la educación pública y esos son los temas que deben estar en la discusión de la campaña electoral. Para eso tenemos una propuesta de diez medidas para salir de esta situación. Se puede salir, son diez medidas sencillas y desde ahí, trabajamos en la campaña electoral y en nuestra línea de unidad, con los demás compañeros del Frente de Todos”, indicó Araujo.

LAS DIEZ MEDIDAS QUE PROPONE EL PTP

– La lucha por la Emergencia Sanitaria.

– Defender el poder de compra del salario a nivel de la canasta familiar y jubilaciones dignas.

– Más presupuesto para la educación pública, la salud pública y la lucha contra la droga.

– Defensa de los productores agrarios y pueblos originarios.

– Defensa de los Derechos de la Mujer.

– Techo, Tierra y Trabajo.

– Desarrollar el Mercado Interno y la Producción Nacional.

– Defensa de la Soberanía Nacional.

– Defensa Soberana de nuestras empresas estratégicas, nuestras riquezas y el comercio exterior.

– La suspensión de los Pagos e Investigación de la Deuda y Reforma Impositiva, para que paguen más, los que tienen más.

