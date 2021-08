Fue a Toay a reclamar y el Presidente de la Nación le hizo “una perdida” para que agende el teléfono

Compartir esta noticia:











El viernes pasado una mujer logró sortear todos los controles policiales y de la seguridad presidencial para hacer llegar su reclamo. Logró la atención de Alberto Fernández.

El Presidente de la Nación se retiraba del Centro de Desarrollo Infantil de Toay cuando una mujer le llevó su reclamo. Ante la rígida vigilancia, se puso frente del vehículo en el que se trasladaba Alberto Fernánez y logró su atención.









Primero se bajó una persona para separarla pero el primer mandatario nacional le hizo señas para que se acercase: Fernández le tomó la mano y le hizo una llamada perdida para que le quedara grabado su número de celular.

“Yo fui con la sábana con la que Plan B me hizo la primera nota. Cuando el Presidente se sube me fui contra la combi y se baja un hombre, que me sostiene la bandera. El Presidente vio todo, me hace acercar, me agarra de la mano. Me dice ‘pasame tu teléfono y te llamo’. Así es que él me hace una perdida para ‘saber si el número está bien”, contó a Plan B Noticias. La foto a la que hace referencia es la que encabeza esta nota.

La que habla es Marina Hollzman, quien reclama por sus dos hijos, hoy en situación de adopción.

Marina le contó a Plan B Noticias en junio de este año le retiraron a sus hijos y hace casi dos años no ve al mayor.

“En 2018 me retiraron a mis hijos, anteriormente había pedido ayuda a Niñez de Toay. Era una situación que no podía manejar, por un problema de límites con el más grande y algunos problemas míos. No me atendieron y era algo urgente, me agarró una crisis y al más grande lo dejé que se vaya”, dijo.

“Me retiraron a los dos menores porque dejé en situación de calle al más grande y me internan en el hospital. Al otro día se tomó una medida de protección por 90 días para que me componga. Luego a la familia que los tenía se les desbordó todo, mi nene se escapó, terminó pegándole a la familia y lo devolvieron a Niñez de Toay”, agregó.

Aseguró que no les pudieron conseguir otra familia “y terminaron en un hotel, veía a los chicos una vez por semana, especialmente el más chico estaba en un estado psicológico terrible, fue muy traumático. Luego tomaron una medida excepcional, que es que no los vea más por seis meses. Al más grande lo vi por última vez el 2 de agosto de 2019”.

“Nunca trabajaron en una revinculación, es lo que siempre denuncio, según el equipo técnico de niñez el más grande no quiere vivir conmigo. Ellos lo tienen como un tema cerrado, siempre me hablan del más chico, se tendría que haber intentado algo, de ahí tomar una decisión si de da en adopción porque no se puede”, finalizó.

Whatsapp al Presidente

Su pedido sigue sin respuesta y su lucha por revincularse con sus hijos no va a cesar, aseguró. En el contacto con el presidente de la Nación, Marina Hollzman le pidió que si no podía atenderla él, que lo haga la Defensora Nacional de Niñez y Adolescencia.

“Quedó en llamarme, se habrá olvidado. Después le voy a mandar un Whatsapp. Lo que si le logré decir, porque estaba medio acongojada, que me atendiera Marisa Graham, a la que ya le envié una nota”, dijo

Agregó que “lo que está haciendo hoy la abogada Paula Arrigone, no lo hicieron en defensoría. Ella trabaja de manera articulada con todas las cabeceras de provincia, Salud Mental, Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, el defensor Juan Pablo Meacca y el director de niñez, Rodrigo Lofvall”, destacó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios