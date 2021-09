“El Calfucurá debe pagar el 100 % de los sueldos de los trabajadores”

Compartir esta noticia:











La secretaria General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, Graciela Ortiz, pidió que la sociedad abone la totalidad de los sueldos adeudados. Críticas Bertone y Galuccio, otra de las socias.

Ayer el empresario dijo que el hotel estaba en “la lona” y responsabilizó a la municipalidad porque no le permite abrir la empresa porque debe gastar varios millones de pesos para cambiar la escalera.









“La verdad es que a mí no me preocupa que Bertone me acuse, porque yo defiendo los trabajadores, y si él cree que está mal, problema de él. Yo no sé que problema tiene el con el municipio, nosotros hemos hecho los trámites del edificio del sindicato y nunca tuvimos ningún problema”, señaló Graciela Ortiz

“Pero además, ese es un problema empresarial, que el trabajador no entra en eso, cuando un hotel ha ganado un montón de dinero, nunca le dijeron al trabajador vos tenés la culpa de que gané mucho dinero y te doy más. Es así la ley de empresas, sí, es así, pero es así en todos los momentos, también en estos”, destacó

“Los trabajadores tienen que cobrar un sueldo completo porque él no está en pandemia. Él recibió durante cuatro meses, no dos meses. 3.060.000 y no se lo dieron para que le pague a la AFIP, sino para que resuelva todos los problemas del hotel, Es inverosímil, la sociedad cobró 12 millones de pesos y no pudieron pagar el aguinaldo de cinco mil o seis mil pesos”, contó al periodista Daniel Lucchelli.

“Además es increíble porque el 80% de los empresarios del hotel priorizaron al trabajador y él no. Deben pagar el 100 por 110 de los sueldos. Los trabajadores estuvieron cobrando 17 mil o 18 mil por mes que le daba el Gobierno y los 2 o 3 que le pagaba él”, indicó.

“Yo tengo la responsabilidad de hacer justicia, para eso están las leyes. Que pague y después hable con quien quiera de los empleados. No pagó más obra social, ni seguro de vida, nada. Si cierran va a tener que pagar porque tiene gente de muchos años.”, dijo.

Ortiz contó que en una de las reuniones en la Secretaría de Trabajo la exconcejala del peronismo y socia del Calfucurá, Laura Galuccio, avaló la postura de la sociedad: “le dije que no tuvieron ni siquiera un poco de sentimiento para las fiestas y ella me contestó, ‘¿a qué, es una cuestión de sentimiento?’”, relató

Sobre la condición de justicialistas y la doctrina social dijo que “son peronistas para ocupar cargos, pero el sentimiento y el corazón que tenemos los que realmente lo somos, no lo tienen”, finalizó.

