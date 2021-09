Serradel se ofreció para asesorar “gratis” a Ziliotto en temas de producción

Compartir esta noticia:











El precandidato de la lista Movimiento Federalista de Juntos por el Cambio criticó el aval al cierre de exportaciones y la presencia del estado en el empleo y la economía. El “enojo generalizado” con la política, el “odio a Buenos Aires” y la frase polémica sobre la “Alemania nazi”.

El aspirante a diputado nacional, Luis Serradel, se ofreció para “asesorar gratis” al Gobernador Sergio Ziliotto sobre el tema agropecuario.









“Volvieron a cometer una barbarie contra la ganadería y tenemos un gobernador que lo trae al presidente y no le dice nada. Está equivocado. La Pampa vive de la ganadería”, enfatizó en declaraciones al programa de radio “Las dos verdades” que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9).

“Esta gente nunca produjo nada, lo único que produce son gastos. La persona que nunca generó trabajo genuino…, yo le propuse por las redes al Gobernador asistirlo gratuitamente porque lo que importa es resolverle el problema a la gente con lo que uno conoce, el comercio, el sector de servicios, gastronómico de y de la producción agro ganadera”, aseveró.

Polémica

Luis Serradel hizo declaraciones polémicas sobre la Alemania Nazi que seguramente generarán repercusiones y respuestas.

En un tramo de la entrevista radial afirmó que “el sábado fui a Telén y estuve reunido con un montón de chicos. Lo que me daba lástima es que les preguntabas qué hacen, en qué trabajan, y qué tiene pensado hacer y te dicen ‘acá no hay nada’, ‘pintar la plaza’, ‘los cordones’, ‘colgar los carteles’”.

Agregó que “la entrada de Telén parece la entrada a la Alemania nazi viste con los estandartes esos, es una cosa aberrante. A mí me parece que no va por ahí, esos chicos están desamparados”.

Campaña

Luis Serradel reconoció que la apatía caracteriza esta elección legislativa. “Vamos a llegar a las elecciones y a la gente no le interesa ni siquiera lo que está votando. Me da tristeza porque los que defendemos la democracia sin venir de la política, creemos que no debería estar pasando, pero también entiendo la angustia y el enojo de la gente porque no se están solucionando los problemas de salud, educación o trabajo, y con alguien se la tienen que agarrar”.

“Creo que el enojo es generalizado, pero también escucho que piden que tiene que haber caras nuevas, pero a su vez pasa que como no te conocen, no te votan. Es parte del enfado generalizado”, dijo.

“Es muy difícil para los que quieren iniciarse, sobre todo con un partido chico que fue grande alguna vez, y somos lo que hacemos todo, colocamos el pasacalle, los carteles, repartimos los volantes y luego los mismos que tenemos que sacarlo”, contó.

“Somos un partido provincial que va unido a una línea ninguneada en Cambiemos, y lo que tiene que ocurrir es armar un gran frente que no se ha podido lograr porque siempre hubo un dedo que eligió”, se quejó.

“Yo creo que lo que vamos a lograr es poder competir, y se va a poder saber dónde está ubicado cada uno para después que cada a fuerza apoye al ganador y lo que más nos va a interesar son las elecciones de 2023”, añadió.

Reconoció que “a mí me vinieron a ofrecer la primera candidatura a diputado nacional del PRO, pero a mí no me gusta que vengan 24 horas antes a decirme lo que tenemos que hacer cuando llevamos seis meses construyendo esto”.

Respecto de las coincidencias con las otras listas de Juntos por el Cambio, Luis Serradel dijo que “la alianza no va a permitir nunca una reforma Constitucional, somos pro empleo genuino y no esto que está ocurriendo que te corren con el estado como si fuera el gran salvador, un estado presente, que todos sabemos que no tiene nada del gran salvador”.

Propuestas

Serradel indicó que “cuando empecé a hablar con amigos míos, mostrarle las ideas, me dijeron no prometas nada. Yo odio Buenos Aires, no puedo vivir ni una semana allá, voy a estar más acá que allá, voy a poner una oficina itinerante para recorrer toda la provincia”, propuso.

Reconoció que sus referentes son “María Eugenia Vidal y Mario Negri, me gusta la manera que tiene de transmitir las ideas”.

– ¿Es tu ingreso definitivo a la política?

– Estoy en una edad en la que me siento un poco inquieto en cuánto a qué debo hacer. Siempre estuve participando en las políticas sectoriales, en el campo, en alguna ong, siempre me he involucrado con las instituciones. Vengo de 2008 de haber estado más de 100 días en la ruta (por la resolución 125), y después me di cuenta de que hay que estar en las instituciones, que tampoco alcanza, y hay un peldaño más y es al que ahora aspiro a llegar –finalizó.

