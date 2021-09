“Gobernador, no deje que la producción sea carroña de carancho”

Compartir esta noticia:











La precandidata a senadora por la lista Movimiento Federalista en la alianza Juntos por el Cambio, Adriana Leher, solicitó la intervención del Gobernador para que no cierren la exportación de carne.









“Sr. Gobernador no deje que el futuro de nuestros productores sea alimento de aves de rapiña. Tiene usted la decisión en sus manos a mi humilde entender, No quiero que tome mi pedido como proselitista, y menos como clientelismo político, sino con el respeto que merece, quiero hacerle llegar mi pedido de que haga énfasis en la apertura de las exportaciones. No deje que la producción del mediano y pequeño productor de su provincia sea carroña de carancho”, señaló.

“La vaca que se exportaba a china hoy por la sequía, la falta de pasto, está muriendo en el sur y oeste pampeano. Lo que para muchos productores es la única entrada de dinero hoy es ágape de caranchos”, indicó.

“Recorrer la provincia y ver tanta tristeza en la gente de campo por el cierre de las exportaciones es el testimonio más certero de esta aberrante decisión. Los pampeanos valemos Sr. Gobernador, Usted tiene la palabra, no sea obsecuente a medidas arbitrarias del gobierno nacional para con su territorio”, agregó.

“Por favor abra la exportación de carne, si el precio de las góndolas no ha bajado, solo bajó la entrada de divisas para ese sector y por consecuencia para la provincia”, finalizó Adriana Leher.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios