Litto Nebbia: “Fue un sueño musicalizar poemas de Olga Orozco”

El ex Los Gatos lanzó a través de su sello Melopea Con esta boca en este mundo. Además, planea un nuevo álbum de canciones y volverá a tocar el mes próximo.









En general, por protocolo o mera costumbre, se supone que la poesía es patrimonio de la palabra escrita, más que de la pronunciada. Se la coloca más cerca del libro que de la oralidad. Pero más allá de la tinta y de las páginas, en la poesía dicha la palabra se ensancha y cargada de sonido hace retumbar la epifanía de lo imprevisible. Hay cierta tradición discográfica que, con más sentido de la aventura que cálculo, ha puesto a la poesía en la voz de sus poetas. En esa línea se inserta Con esta boca en este mundo, el disco recientemente editado por Melopea, con Olga Orozco leyendo sus poesías sobre músicas de Litto Nebbia y César Franov.

Al surrealismo terrestre de la poesía de Orozco se suma el peso de ella diciéndola, con la voz opaca y cierto gesto de lejanía, de pasado irremediable. Detrás, Nebbia y Franov la escuchan y proponen formas de diálogo con músicas sutiles. “Lo principal para este tipo de experiencia es tocar sin pretensiones, digamos de una manera casi planchada. O sea, la música no tiene que molestar, pero tampoco quedar como un relleno”, dice Nebbia al comenzar la charla con Página/12.

“En este caso, las ideas musicales fueron apareciendo motivadas por lo que iba escuchando de esa voz tan particular y profunda. En algunos casos tenía ya una melodía esbozada… pero luego al grabar me movía acompasado por el ritmo que ella le va dando al poema”, agrega. “Olga Orozco”, “Esa es tu pena”, “Para Emilio en su cielo”, “Cantos a Berenice III” y “En este mundo”, son algunas de las piezas seleccionadas por la poeta misma.

Orozco, que había nacido en Toay, en La Pampa, en 1920, murió en Buenos Aires en 1999. Poco antes había grabado la lectura de estos poemas, que quedaron en los archivos hasta que la Secretaría de Cultura de la Pampa y el Museo Olga Orozco -que funciona en su casa natal de Toay- impulsaron la edición. “

A comienzos de 1998 grabamos en Melopea un álbum de poesía argentina musicalizada por la cantante María Cristina Turró –Nada más que poesía…–, producido por César Franov. Un día César me avisó que esa tarde pasaría a escuchar algo del trabajo en curso la poeta Olga Orozco, que es amiga de María Cristina. Fue una gran noticia, yo ya era un lector de su obra, la admiraba, pero no la conocía personalmente. Cuando llegó, nos encontramos frente a una mujer con gran personalidad, mucha humildad, y muy afable”, recuerda Nebbia.

“Por entonces, yo estaba muy sensible porque veníamos de grabar los poemas del gran Tito Reyes, último vocalista de Aníbal Troilo. Él improvisaba, con su manera única de decir, tan canyengue, tan sentimental, tan barrio, y yo lo acompañaba con el piano o la guitarra. Me gustó mucho hacer eso, tanto que se me ocurrió: ¿por qué no repetir la misma aventura con Olga Orozco? Cuando se lo propuse, al comienzo dudó. Creo que porque no terminaba de imaginar cómo podía quedar. Finalmente aceptó y a la semana siguiente hicimos el primer intento. Ella recitó el poema ‘Con esta boca en este mundo’ mientras yo iba tocando un plan de armonías y modulaciones que me habían inspirado la lectura del poema. Su manera de decir y su especial tonalidad vocal daban un aire muy sentido. Nos gustó mucho como quedó”, relata Nebbia, y se entusiasma con la evocación de la aventura.

A la semana siguiente, según lo prometido, Orozco volvió al estudio de grabación con todo un material seleccionado por ella misma, que grabó en una sola tarde. “Inclusive vino con el orden de los poemas para el disco”, destaca Nebbia. “Grabó todo y se fue dejándonos el tiempo y la libertad necesaria para completar la idea. Yo tomé para musicalizar seis de los poemas y convoqué a César (Franov) para que se hiciera cargo de los tres restantes. Fue realmente un sueño hacer música a partir de lo que había recitado”, sostiene Nebbia. “Olga murió al año siguiente sin que hubiéramos podido editar el álbum. Como sucede en Melopea y en tantas producciones independientes, terminás un trabajo y luego viene el problema económico. En veinte años no encontramos la manera de publicarlo, hasta que llegó el auspicio de la Secretaría de Cultura de La Pampa y el Museo de Olga Orozco de Toay”.

Entrevista publicada por Santiago Giordano para Pagina12

