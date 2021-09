Macri destituyente: “si el Gobierno pierde se va a tener que ir”

Compartir esta noticia:











Mauricio Macri sugirió que si el gobierno de Alberto Fernández pierde las elecciones primarias se verá obligado a cambiar «o se va a tener que ir».

En una entrevista con radio Mitre de Córdoba, el ex presidente analizó el escenario electoral y se esperanzó con que una victoria de la oposición deje al Gobierno en una situación de debilidad.

«Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos ‘basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza», dijo Macri, que la semana pasada había dicho que es «obsceno» realizar las elecciones en este contexto.

«Va a haber un aire nuevo ese lunes, diciendo que cambien o se van a tener que ir porque han perdido el apoyo», remató Macri en una declaración que ya generó críticas del oficialismo en las redes sociales

«En Argentina se ha destruido la confianza, en base a la mentira, la ineptitud y la inmoralidad», continuó el ex presidente que volvió a meterse en la interna cordobesa y ratificó su apoyo a la fórmula de Mario Negri y Gustavo Santos.

El mensaje desestabilizante de @MauricioMacri contra el gobierno de @alferdez: «O cambian o se van a tener que ir». Video vía @minutounocom pic.twitter.com/gd5oub3MYG — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) September 3, 2021

El líder del PRO también reveló que le ofrecieron cambiar de domicilio a Córdoba para ser candidato y no lo descartó a futuro. «Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa», indicó. (La Política Online).

