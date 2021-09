Desesperado reclamo de una madre para ver a sus hijos

Compartir esta noticia:











Yohana Roldán se mostró en estado de desesperación porque no puede ver a sus hijos. Están en familias sustitutas y no se hicieron encuentros de revinculación.

Yohana Roldán tiene 35 años y es madre de 2 niños. El menor de ellos quedó a cargo de una familia sustituta cuando ella se internó para hacer una rehabilitación por consumos problemáticos, y una vez finalizado, pidió que se lo restituyan.









“Me sacaron a mis dos hijos hace 1 año y 5 meses porque yo tenía problemas de consumo. Yo estaba en la calle y pedí ayuda, y lo único que hicieron fue dos entrevistas y de un día para el otro me los sacaron sin avisarme ni decirme a donde los llevaban”, contó la madre en julio pasado cuando expuso su caso.

Ahora, volvió a pedir ayuda porque le impusieron una orden de restricción de acercamiento. Entre llantos, contó que “recibí una restricción hacia mi hijo porque supuestamente la familia sustituta le dijo a Daiana Guerrero, la trabajadora social de Niñez, que ando molestando en su domicilio, pero jamás lo hice. He mandado mensajes para saber como está, pero nunca me responden”.

“Me dijeron que iban a hacer un seguimiento de 3 o 4 meses como para ver si podía ver a Lionel. Ahora me entero de esto, no sabía qué hacer. Cuando empecé a hacer las protestas, me empiezan a poner más y más trabas”, denunció al periodista Daniel Lucchelli.

“Quiero que alguien me escuche, Meacca (Defensor de Niñez y Adolescencia) supuestamente me va a atender en la semana, pero quiero pedir que Clara Paz y Daiana Guerrero y Rodrigo Lofvall (Director de Niñez de La Pampa) que me dejen de poner trabas. Yo ni siquiera puedo llamar para saber cómo está mi hijo, llevo sus pertenencias, cosas que le compro, pero no se las dan”, agregó.

“Es muy injusto, reconozco que hay equipos que trabajan muy bien, sé que tengo que tener paciencia porque esto es muy largo, pero hay otras personas que dicen cualquier cosa y no tienen en cuenta los sentimientos de mis hijos no los míos”, finalizó.

