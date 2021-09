Denuncian que Educación “hizo repetir” a un estudiante con Asperger

Compartir esta noticia:











Una docente y madre de un adolescente con Asperger denunció discriminación en perjuicio de su hijo de 16 años. “Es muy inteligente, pero lo hicieron repetir cuando el Presidente dijo que en pandemia nadie repetía”, contó a Plan B Noticias.

Analía, la mamá de Tobías, le apuntó al ministro de Educación Pablo Maccione, la directora General de Educación Secundaria, María Mariela Mayoral, al director de Educación Inclusiva del Gobierno de La Pampa, Ladio Damián Scheer Becher, y al presidente de la bancada oficialista, Julio “Tato” González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.









El padre del adolescente presentó denuncia policial por la discriminación y el incumplimiento de funciones.

Tobías hizo la escuela primaria en la N.º 218 y parte del secundario en el Arturio Illia de Santa Rosa.

Derecho

La madre pide que lo escolaricen y no le hagan repetir el 2020. Responsabiliza a la cartera educativa por la situación en la que se encuentra el adolescente y por no garantizarle su derecho a la educación.

“Él es superinteligente y además todos los años tiene un acompañante. Es muy buen compañero, todos lo quieren, pero en todo este tiempo no me dieron un boletín de calificaciones”, indicó.

“Ahora resulta que repitió porque dicen que no hizo nada. En 2020 iba a ingresar a la presencialidad, pero a los pocos días se declaró la pandemia. Durante todo ese año, que iban a enviar la tarea a mi casa, nadie de la escuela ni de educación hizo nada. Reclamé más de una vez, pero no hicieron nada”, agregó.

Analía contó que en febrero de 2020 se puso de acuerdo con “Ladio Damián Scheer Becher (Educación Inclusiva) para que comenzara las clases el lunes siguiente al de inicio de clases, pero en el medio comenzó la pandemia y el aislamiento. Durante todo el 2020 no llegó ni siquiera un llamado de Educación”, aseveró.

“Se olvidaron de mandar tareas en 2020 y durante 2021 todas las semanas me mandan un cadete golpeando la puerta, a cualquier hora, con las tareas. Este año se acordaron y el año pasado no mandaron nada”, relató.

“El presidente dio la orden de que en 2020 ningún alumno repetía, pero Mayoral lo hizo repetir porque toman como si fuera un solo ciclo el año 2019 y 2020. La señora Mayoral se enojó y Tobías repitió y está en tercero, cuando debería estar en cuarto, porque no se puede repetir, lo dijo el Presidente”, resaltó.

Tobías no pudo ser inscripto porque “no me aceptaron la inscripción” pero “me envían tareas todas las semanas”.

Gestiones

La madre de Tobías no paró de reclamar desde que vio que no le enviaban tareas y no se le garantizaba el derecho a la educación. Solicitó audiencias con el ministro Maccione, pero la mandaron a dialogar con el director de Educación Inclusiva del Gobierno de La Pampa, Ladio Damián Scheer Becher,

Cansada de no recibir respuestas, se dirigió a la Cámara de Diputados para solicitar acompañamiento en la tarea de control del Poder Ejecutivo, pero tampoco recibió una respuesta satisfactoria.

“Fui a diputados a pedir una interpelación al ministro, pero no hicieron nada. El diputado se comunica con el ministro Maccione, pero le dice que si no lo conoce a Tobías no lo va a inscribir”, dijo.

Analía denunció discriminación: “tengo la inscripción en la mano, lo hacen repetir, pero este año le mandan tareas todas las semanas. Eso sí, son de tercero, no de cuarto año, donde tiene que estar porque no se puede repetir el 2020”.

“Yo lo quiero escolarizar. Tiene derecho a la educación. Además, él separa la escuela de la casa y la casa no es la escuela. Los problemas que hubo de bullying se solucionaron con el docente acompañante, los compañeros lo quieren, aunque se sabe que algunas veces los chicos son crueles”, indicó.

Contó que en una ocasión “Tobías fue al colegio, estuvo con sus compañeros y cuando llegó a casa viene en el auto mordiéndose los labios de bronca y angustia. Le pregunto qué pasó y me dice que no le hicieron nada, pero estaba muy nervioso. Es cómo que en la escuela a Tobías no lo entienden”, dijo.

Por último, la madre y docente dijo que “hice denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Maccione, Mayoral, Scheer Becher y el diputado González”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios