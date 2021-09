Antes de ir a votar, chequeá tu lugar de votación

Compartir esta noticia:











Desde el Juzgado Electoral de La Pampa reiteraron la necesidad de consultar los padrones electorales, modificado en esta ocasión por la pandemia de coronvirus. “Es muy importante para evitar circulación innecesaria y colas fuera de los establecimientos”, dijo a Plan B Brenda Wernicke.

La secretaria del Juzgado Electoral Federal de La Pampa, Brenda Wernicke, dialogó con Plan B de cara a los comicios del 12 de septiembre en nuestra provincia.

Consultada sobre las recomendaciones al momento de ir a votar, Wernicke dijo que “vayan con el barbijo, que no ingresen al establecimiento como hacíamos siempre y tendrá que esperar afuera, hacer la fila, como diga el facilitador sanitario, en función de la mesa en la que le toque ir a votar”.

“También se debe guardar el distanciamiento en metros, controlar en el padrón en qué escuela debe votar, ya que este año hay electores que votan en una escuela diferente y esto es fundamental”, agregó.

“Si puede llevar una lapicera, mucho mejor, porque esto evita que la Autoridad de Mesa la tenga que sanitizar para dársela y sanitizarla de nuevo, cuando el elector se la devuelve”, dijo Wernicke.

“Además, es importante que trate de no manipular las boletas en el cuarto oscuro innecesariamente. Si ya tiene en su cabeza a quien va a votar, introducir la boleta y retirarse en el cuarto oscuro, lo más rápido posible”.

“Es importante ceder el lugar de 10,30 a 12,30, a los electores que pertenezcan a un grupo de riesgo y tienen prioridad en esa franja horaria, si bien pueden ir en cualquier momento del día, de 8 a 18 horas, en este periodo de dos horas, debemos ceder el paso a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas discapacitadas o quienes tengan enfermedades visibles”, agregó.

—¿Cómo será la apertura de los sobres?

—A un año y medio de pandemia, sabemos que el virus no se transmite a través del papel. Que todos estén tranquilos, porque no hay transmisión a través de este tipo de elementos. Las autoridades tendrán barbijos, máscaras protectoras y están todos los elementos necesarios para proteger a las autoridades de mesa.

—¿El trabajo de los facilitadores sanitarios dependen de Salud o de la Justicia Electoral?

—Los facilitadores sanitarios dependen del Comando General Electoral, que en La Pampa está integrado por el Ejército, la Policía de la provincia y la Policía Federal. Ellos estarán en el ingreso del establecimiento, controlando esto y asegurando que la gente pase como corresponda, para que no se supere adentro del establecimiento la capacidad de personas. Además, controlarán la distancia entre cada uno, el uso de los barbijos.

—¿Quienes tienen coronavirus, aislados o contactos estrechos, o presenten síntomas no van a votar?

—Sí, les solicita a este grupo de personas que no vayan a votar. Esta causal está contemplada como de fuerza mayor. Y el elector, hasta 60 días después, puede justificar que no fue a votar, con el certificado que le dé la autoridad sanitaria provincial. Para ello deberá registrarse en infractores.padron.gob.ar. Allí se carga la documentación, luego se procesa esa información y justicamos el no voto de esa persona.

O bien, pueden acercarse a la Secretaría Electoral que es Avenida San Martín Oeste 153, con el documento, la constancia del ministerio de salud de la provincia y el certificado. Pero no deben ir a votar, ya sea que ese día se levante con fiebre o dolor de cabeza. Por eso, les pedimos que vayan al día al médico y le explique esta situación, para que le entreguen un certificado y pueda justificarlo.

—Pero después puede votar en la elección general…

—Sí, por supuesto, la enfermedad se considera con un periodo de 14 días. Las PASO y las próximas elecciones son obligatorias.

—Estas medidas se mantendrán para el mes de noviembre?

—Sí, mientras se mantenga el estatus sanitario de la provincia y sigamos conviviendo con la pandemia, estas medidas van a ser las mismas. Si la situación empeora, podrá ser más estricto el protocolo, pero creería que serán las mismas condiciones.

Por último, Brenda Wernicke reiteró el pedido de controlar los lugares de votación. “Es importante. Estamos acostumbrados a votar a una escuela y vamos sin mirar. Pero ahora, la realidad es que se han cambiado muchos electores de escuela. Por eso, para evitar circular innecesariamente o hacer filas fuera de los establecimientos, sugerimos que la gente chequee y vaya a la escuela correcta. Afuera de los establecimientos van pegados padrones grandes y la gente sepa si vota allí o no.

