Desmienten que el voto pueda ser anulado por pegar el sobre con saliva

La secretaria del Juzgado Electoral Federal de La Pampa, Brenda Wernicke, desmintió que el voto pueda ser anulado si el elector o la electora pega con saliva el sobre donde agregará su boleta de votación.

En declaraciones a Plan B, Wernicke desmintió el audio que se viralizó en las últimas horas y que manifestaba que no había que pegar el voto con saliva, porque podía ser anulado, ante el riesgo por contagio de COVID-19.

“Lamentablemente, en el día de hoy empezó a circular esta mala información de que no se puede pegar el sobre con saliva porque sino el mismo va a ser anulado una vez que que el elector lo deje en la urna”.

“Esto es falso. Se recomienda a los electores no salivar el sobre, pero en ninguna manera esta acción anula el voto”, enfatizó Wernicke.

“El elector puede introducir la solapa adentro del sobre, para la boleta no se salga, pero no se va a salir, porque es casi del mismo tamaño. También podría llevar un pegamento, pero no es necesario. Si se le llega a poner saliva al sobre, el voto es válido”, afirmó.

ESCUCHÁ EL AUDIO FALSO

