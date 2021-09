Homicidio en tránsito de Serraino: “había un chico debajo de los escombros”

Compartir esta noticia:











Con las declaraciones de seis testigos, continuó hoy el juicio contra Ángel Patricio Molina (43 años) por el homicidio culposo agravado de Adán Misael Serraino Zinki (16), ocurrido el 1 de noviembre en 25 de Mayo.

Molina está acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo y lesiones leves culposas, en concurso ideal entre sí. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, el imputado conducía un Fiat Uno, a las 4.15 de la madrugada, perdió el control y atropelló y mató a Serraino y le produjo lesiones a Miguel Andrade. Un tercer joven, por ese entonces menor, Denis Escudero, que venía caminando por ellos por la calle de tierra alcanzó a eludir el impacto.









El juicio, vía Zoom, está a cargo del juez de audiencia subrogante, Gabriel Tedín. Él es el único que permaneció en una sala del Centro Judicial de Santa Rosa. El fiscal general Jorge Amado; la defensora oficial María Antonella Marchisio; el apoderado Sergio Sánchez Alustiza –en representación del querellante particular, Rubén Ricardo Serraino, padre de la víctima–; y los testigos participaron en forma remota.

Durante la segunda jornada del debate, el policía Marcelo Javier Meschini, propietario de una de las casas donde se estrelló el Fiat Uno, afirmó que su conductor tenía un fuerte “aliento etílico” y que le pidió ayuda para salir del vehículo. Además expresó que, en un momento, su esposa le dijo que había un chico (Serraino) debajo de los escombros.

Jorge Ernesto Molina, un testigo circunstancial, contó que oyó una explosión y que se levantó polvareda. También que escuchó un derrape y el impacto del Fiat Uno contra un paredón. Y que casi pisa a una de las víctimas.

El resto de los cuatro testigos, entre ellos los papás de Serraino y Andrade, no brindaron detalles de importancia porque no vieron el siniestro vial. La declaración de Rubén Ricardo Serraino fue muy breve y se limitó a contestar que no vio nada y que nunca habló, ni le interesa hablar con Molina. Por su lado, Alejandro Javier Andrade contó que en su hijo las consecuencias fueron más emocionales que físicas –aunque sufrió lesiones en varias partes del cuerpo– y que llegó al sitio donde se produjo la colisión minutos más tarde.

El juicio continuará mañana y se prevé que el jueves podrán escucharse los alegatos finales de las partes.

