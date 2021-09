Subzona 14: Ponce reiteró su acusación de abuso sexual contra Reinhart

Compartir esta noticia:











Este martes se desarrolló una nueva audiencia del juicio de la Subzona 1.4 con dos testimonios de víctimas de tortura y violaciones por parte de la patota de la Seccional Primera de Santa Rosa.









En el Aula Magna de la UNLPam declaró en primer lugar Antonio Nolberto Ponce, vendedor ambulante en Santa Rosa, detenido ilegalmente, torturado con picana eléctrica. Denunció que fue abusado por el expolicía Carlos Reinhart.

En segundo lugar declaró Mariana Juncos, hija de Stella Maris Barrios, ya fallecida, la primera mujer que denunció los abusos sexuales cometidos por los represores de la Subzona 1.4, en su testimonio brindado durante el primer juicio de lesa en nuestra provincia en 2010.

En este tercer tramo de la causa se juzgan estos dos delitos sexuales por el que están acusados como coautores mediatos de abuso sexual con acceso carnal, el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el excapitán del Ejercito y responsable de Logística del Regimiento de Toay, Jorge Omar De Bartolo, el exsecretario del gobierno de facto, Néstor Greppi y el excomisario Roberto Fiorucci. Este último ya fuera del juicio y Greppi a punto de zafar por “impunidad biológica”.

En tanto Reinhart está acusado como autor directo del delito de abuso sexual en situación de detención ilegal contra Antonio Nolberto Ponce. En el mismo caso, Baraldini, De Bartólo, Greppi y Fiorucci, están imputados en carácter de coautores mediatos.

Si bien se juzgan estos dos casos, el abogado Franco Catalani aseguró a Plan B que «hay muchos otros delitos de orden sexual que sabemos que existen y que por una circunstancia u otra, no han podido ser incluidos en este tercer tramo”

Hoy Ponce reiteró el testimonio de 2017 en el que relató los sucesos de su detención ilegal, tortura y abuso sexual. En aquel entonces como testigo, este martes lo hizo como víctima. Tenía 20 años cuando le ocurrió aquello y hoy con 65 años aseguró que también fue amenazado de muerte por el hijo de Luis Horacio Lucero, el expolicía absuelto por el TOF en el segundo juicio de la subzona 14, previo a esta declaración.

“Un día salí de la casa de mi hermano en mi bici y en la calle Estrada fui interceptado por un falcon gris, con cuatro personas de civil, no recuerdo quien manejaba pero a su lado iba Reinhart, y atrás otros dos, uno de ellos recuerdo se llamaba Aguilera”, recordó.

Fue trasladado a la Seccional Primera donde quedó detenido en un calabozo individual. Dijo que una de las noches de su detención “me sacó otro hombre de civil, que era el chofer, cerca de las escaleras estaba “Miseria” López (Melasi), me ata las manos atrás, me pone una capucha y me suben por las escaleras”, relató y agregó que “arriba había otras personas, la única que podría decir que era sin haberlo visto es Miguel Gauna, porque es primo hermano mío”.

Ponce declaró que “ahí conocí lo que es la picana, era como una cama de elástico de alambre, me pusieron una toalla mojada en el estómago y me empezaron a picanear por toda la parte del cuerpo, en los testículos, el ano, la boca, entre los dedos”. Además contó que le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza y lo sumergían en agua.

Tras la sesión de tortura fue alojado en otro calabozo en el pabellón de mujeres. “Yo no sabía que si te picanean y tomas agua te hinchas. Yo me tomé mi orina”, reveló de aquel violento episodio.

Además mencionó que fue revisado por el médico Máximo Pérez Oneto y que este estaba acompañado por “El Negro” Lucero (Luis Horacio). “Pusieron “sin novedad” en el parte, y yo estaba hinchado por donde me miraras. No pude dormir en toda la noche”, dijo.

Ponce fue sometido a otra sesión de tortura en la planta alta de la Seccional Primera, donde también lo interrogaron. “Me subió un tal Gualpas, vendado pero sin las manos atadas. Estaban los mismos de siempre. Me ponen en una camilla como de cuerina y se ponen a charlar entre ellos. Yo me levanto la venda y los veo, y lo primero que escuche fue “atale las manos”. Me hacía muchas preguntas del “Pepe” Rodríguez, si yo sabía en que andaba, me preguntaban por el “Tono” Romero, pero cada vez que lo hacían era con una trompada cada uno. En un momento, éste Reinhart sacó su miembro y me lo pasó por todos lados, otro me apretaba la boca para que la abriera y el introdujera su pene en mi boca. Yo me quería morir”, recordó con un nudo en la garganta.

“Me dieron vuelta y me pasaron el miembro por el ano, pero no pasó más de eso. No fui penetrado”, dijo con la voz quebrada.

Después del abuso fue llevado a la Unidad 13. “Estuve como 20 días incomunicado. Mi familia no sabía nada. Fue gracias a un muchacho que estaba ahí que le dijo a la señora que le avisó a mi familia y así fue como los pude ver”.

“Esto yo me lo llevaba a la tumba. No se lo había contado a nadie. Pero a su vez era algo que me iba carcomiendo por dentro”, añadió.

“Yo me lo guardé pero no vivía bien, porque me la agarraba con mi familia. Y así estuve muchos años hasta que llegué a separarme. Mi casa era un caos, un infierno”, contó.

Dijo que pudo salir de ese pozo al aferrarse a su fe religiosa y hasta le permitió volver con su familia. «Me perjudicaron mucho en aquellos tiempos. Pero hoy no, es más, ya los perdoné. Ya no siento aquel odio y mis lágrimas no son de sufrimiento. Me gustaría que algún día puedan arrodillarse y decir señor perdóneme por lo que hice».

Contó que “Lucero apareció y se sentó en la fuente de la esquina de la Plaza San Martín, donde tengo mi carrito de panchos. Le dije “necesito pedirte perdón”, se paró y dijo que “no te tengo porque perdona”. Esto fue hace 2 meses atrás. Después apareció el hijo y me dijo “fíjate lo que vas a decir porque yo te mato”, y lo fui a denunciar en la Fiscalía. En ese momento había una persona conmigo que puse de testigo y jamás la llamaron”.

“Lo que me pasó con el abuso fue una mochila que ya solté”, finalizó.

Ponce estuvo preso 90 días. Tras ser liberado tuvo problemas para volver a mantener una estabilidad laboral. Muchas de las víctimas fueron cesanteadas de sus trabajos durante la dictadura e imposibilitadas laboralmente por muchos años. Por eso antes de finalizar dijo que uno de sus deseos era que si le podían restituir el trabajo que tuvo en la administración pública provincia sea para su hijo. «Hoy tengo una pensión por adulto mayor y el carrito de los panchos pero se que mis hijos lo necesitan», expresó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios