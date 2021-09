Alerta por posible estafa: “¡tengan cuidado con las llamadas desde éste número!”

Compartir esta noticia:











Una santarroseña publicó en sus redes sociales el número del teléfono desde el que la llamaron para otorgarle un supuesto beneficio aporte de Desarrollo Social.

“Tengan cuidado gente. Me acaban de llamar este número para darme una ‘ayuda familiar’ que tenía turno mañana (por hoy) en Emilio Civit 2010”, dijo.

Alejandra dijo que “tenía que llevar fotocopia de DNI, de domicilio actual y ticket de la cuenta”.









“Cuando le pregunté de donde era se puso nervioso y dijo que de desarrollo social. A lo que le respondí, siii… ¿Pero de dónde? ¿De qué parte? Y me dijo que de Santa Rosa”, agregó.

“Mi respuesta fue… bueno ¿y algo más? Y cortó. Lo volví a llamar y me mandaba al cajero a poner una clave porque tengo cuenta, pero no sueldo, a lo que respondió que si yo no cobraba sueldo no iba a poder acceder a la ayuda ¡Cuidado!”, cerró el mensaje de la mujer.

Ayer el Gobierno Pampeano difundió un comunicado en el que alertó de posibles estafas a nombre del Ministerio de Desarrollo Social y aconsejó:

1- Ante la menor duda cortar la comunicación

2- Llamar al 101 e informar lo sucedido

3- Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación

4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos

5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico

6- No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto.

7- No contestar llamados de números desconocidos

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios