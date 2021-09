Bertone criticó los “monopolios en comunicación” y pidió que el estado “no sea una traba para las inversiones”

Compartir esta noticia:











El precandidato a diputado nacional por la lista Integración Pampeana 502 E de Juntos por el Cambio, Luis Bertone, aseguró que existe la “necesidad de que el estado facilite la inversión privada”,









“Hace tiempo que nos venimos manifestando en cuanto a que en La Pampa no hay suficientes inversiones privadas porque el Estado resulta una traba para ello”, destacó.

“Empresarios pampeanos que no pueden brindar servicios de comunicaciones en localidades de la provincia porque el Estado otorga monopolios ‘de hecho’ a empresas y cooperativas amigas, empresarios de otras partes del país que no pueden radicar sus empresas de salud porque el Ministerio de Salud solo atiende consultas 4 horas a la semana y no brinda soluciones, y muchos otros casos en los que el Estado impone tanta burocracia que resulta costoso invertir en nuestra provincia”, aseguró.

Por último Luis Bertone dijo que “los pampeanos necesitan trabajar, la pobreza ha aumentado dramáticamente y la solución que proponemos no implica subsidios ni rebajas impositivas (que serian convenientes también). Se puede solucionar modernizando y eficientizando el Estado. Con eso solo, los pampeanos podrían tener mucho mas empleo, y aumentar sus niveles de vida”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios