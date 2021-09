Restricciones a las exportaciones: “hay que salir de la discusión coyuntural y ver cómo producimos más carne”

Compartir esta noticia:











El gobernador Sergio Ziliotto recordó que hace 40 años que se produce la misma cantidad de carne y el precio duplicó al resto de los alimentos, ante la demanda externa. Pidió que todos los sectores se pongan a trabajar y recordó las herramientas del Estado Provincial al servicio de la producción.

El gobernador Sergio Ziliotto fue consultado sobre las restricciones a la exportación de carne y señaló que tiene que ver “con los intereses que defiende cada sector”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Claramente, el Presidente defiende al conjunto de argentinos y argentinas y el sector ganadero defiende los intereses de su sector, y en muchos casos, intereses personales. El Presidente gobierna para todos”.

“Cuando hablo que la solución no pasa por la coyuntura, y pensar a largo plazo. En esto tenemos que hacer cargo todos: la dirigencia política y la dirigencia del sector sectorial. Hace cuarenta años que producimos lo mismo y ante la irrupción de una agresividad de compra de carne, por parte de China, nosotros no hemos dado respuestas desde lo productivo. Por eso hablamos de un Plan Ganadero”, señaló a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Porque si no, ¿cuál es el modelo? ¿Si China nos demanda le vendemos absolutamente todo y no queda un kilo de carne en Argentina?. La decisión del gobierno nacional es claramente coyuntural para ajustar la actuación de otros eslabones de la cadena, como son la industrialización y la comercialización”, dijo Ziliotto.

Ante las críticas de la oposición a las restricciones a las exportaciones, Ziliotto afirmó que “eso tiene que ver con los intereses que defienden. El Presidente y el Gobernador tienen la obligación de buscar un equilibrio, para que todos reciban lo que corresponde.”

“El aumento de la carne duplicó al aumento del resto de los alimentos. Hay que salir urgente de esta discusión coyuntural y ponernos a trabajar cómo producimos más carne. Y yo hablo de eficiencia de todos los sectores y me autoexijo, que haya un estado presente. Para ello ponemos a disposición de todos los sectores económicos, herramientas de financiamiento inéditas en el país”, resaltó el gobernandor.

“Por supuesto que cuesta mucho que un empresario tome la decisión de arriesgar e invertir y tomar gente, pero hemos garantizado es un esquema inédito a nivel nacional y lo dicen empresarios de sectores económicos, en el nivel de involucramiento del Banco de La Pampa para fondear todo tipo de proyectos productivos, con un subsidio de tasas que llega hasta 15 puntos, por parte del gobierno provincial, créditos a largo plazo, con muchos periodos de gracia, una Ley de Incentivo Fiscal que dice que cuando más actividad económica tenés, menor impuestos vas a pagar”, explicó el gobernador.

“Hoy cada empresario que toma una persona recibe un subsidio de $19.000 durante 12 meses y a su vez, esos $19.000 pesos, más el resto para completar la remuneración es tomada a cuenta como crédito fiscal para pagar impuestos provinciales. Me dicen que el Estado tiene que ser eficiente. Sí, por eso quiero privilegiar la actividad económica, no me interesa cobrar impuestos a la inversión productiva, quiero cobrar impuestos al consumo y ahí se perfecciona el círculo virtuoso: mayor actividad económica, mayor trabajo, mayor consumo y mientras tanto, hay que facilitar la inversión productiva y seguir acomodando las variables económicas a nivel nacional, donde la tasa de referencia es del 40%. Si la disminuyo en 15% que paga el gobierno provincial, todavía el costo es bastante alto: el 25% depende del negocio y la rentabilidad. En la Provincia tenemos herramientas al servicio de la producción, para que los que produzcamos en La Pampa, trascienda los mercados”, afirmó el gobernador.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios