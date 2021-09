Ziliotto: “Ayer superamos el 54% de pampeanos y pampeanas vacunadas con dos dosis”

Compartir esta noticia:











El gobernador Sergio Ziliotto se refirió al avance del Plan de Vacunación y destacó la respuesta brindada por el estado pampeano. Resaltó la empatía de la sociedad pampeana y la disposición a vacunarse.

Sergio Ziliotto resaltó el éxito del plan de vacunación y afirmó que más de la mitad de la población pampeana ya está vacunada con dos dosis.

Consultado sobre si habrá más aperturas, señaló que no se descarta absolutamente nada. “Tenemos que ver el efecto que tendrá la variante Delta cuando llegue a La Pampa. Septiembre será clave, vamos a tener un crecimiento fuerte en la vacunación y ver la complicación que nos puede traer la variante Delta, que va en estricta relación con la vacunación que tenemos. Ayer superamos el 54% de pampeanos y pampeanas vacunadas con dos dosis”, resaltó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Con respecto a las actividades, si vemos que la situación está controlada, tomamos decisiones para ampliar actividades y eso no va a cambiar”, agregó Ziliotto.

El mandatario afirmó que el 89% de las y los pampeanos están anotados para vacunarse. “Todos los días se incrementa, se están anotando más de 500 personas por día”.

“Acá hay una sociedad con gran empatía y el mensaje antivacuna no llegó. Esto tiene que ver con el mensaje que se baja de arriba, en otras provincias, la vacunación no supera el 70%. Todaviá, acá, no podemos dar respuesta a los que están anotados. Hay 15.000 personas inscriptas y no han podido ser vacunadas. Estamos esperando que se distribuyan los 3 millones de vacunas Sinopharm, donde nos corresponden unas 24.000”, dijo Ziliotto.

Con respecto a la vacuna Pfizer, Ziliotto dijo que “tenemos vacunas de todas las ideologías, las mentiras que dijeron en ese sentido, se caen con la realidad”, resumió Ziliotto.

