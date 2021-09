Reclamo de vecinos y vecinas del Procrear: “La Terminal generará un malestar y otro modo de vida en el barrio”

Compartir esta noticia:











Desde la oposición afirman que no han sido consultados por las y los vecinos y recordaron que esta nueva ubicación para la terminal no está contemplada en el Plan Estratégico.

El presidente de la bancada opositora del Frepam, Pablo Pera Ibarguren, coincidió con las y los vecinos del barrio Procrear en que la instalación de la Nueva Terminal, a una cuadra y media del sector, alterará la vida cotidiana en el lugar, generando malestar en esta zona del este de la ciudad.

Consultado por Plan B, Pera Ibarguren señaló que hasta el momento, vecinos y vecinas del sector no se han contactado con él. “Con relación a la Nueva Terminal, sabemos que hay alguna objeción por parte de vecinos y vecinas que verán alteradas su vida en esa zona”, dijo a Plan B.

“Nosotros reiteramos que el lugar específico de instalación es en el marco del Plan Estratégico y este lugar que se eligió no es el que se decidió en el Plan Estratégico y queda calle de por medio con las viviendas”, afirmó.

“En el caso del que se había decidido en el Plan Estratégico, si bien es próximo, quedaba unos 200 metros de las viviendas y creo que se enmarca más en un desarrollo urbanístico hacia el este de la ciudad como se viene manifestando públicamente, en el área de reserva sobre la Ruta 5”, opino Pera Ibarguren.

“Nosotros como bloque entendemos que no puede urbanizarse esa zona, sin las audiencias previas y el Plan Estratégico, sin que haya un debate amplio en toda la sociedad”, dijo el edil del Frepam.

En el caso particular de la Terminal de Ómnibus, veremos qué sucede. Si bien estos proyectos están anunciados desde hace 30 años, todavía no se ha concretado nada”.

—La municipalidad argumenta que cambió el lugar de ubicación de la Terminal porque se trata de terrenos cedidos por el gobierno nacional…

—Uno no puede planificar la ciudad en función de quién le da o no un terreno, sino en discusión y el consenso de los ciudadanos que vamos a vivir en esta ciudad, en un crecimiento armónico y en el marco de la necesidad de todos los vecinos y vecinas. En este caso particular de la Terminal de Ómnibus se decidió un lugar que está calle de por medio con las viviendas y es evidente que esto generará un malestar y otro modo de vida que tiene el barrio.

Si recordamos como es al día de hoy, prácticamente no tiene circulación dentro del barrio y solo ingresa y egresa la gente que vive allí, la Terminal de Ómnibus va a generar una circulación y un movimiento mucho mayor que tiene, con toda esa desventaja que se produce.

