Renuncia en Victorica: “me daba un poco de vergüenza cobrar un sueldo y no poder hacer nada”

El joven funcionario del área de comunicación de Victorica aclaró que no se pasó al Frente de Todos y reconoció que tuvo diferencias en la gestión del intendente Hugo Kenny.

Darío Agustín Pérez Echegaray renunció esta semana al cargo de director de Modernización y Comunicación de la Municipalidad de Victorica por diferencias con los y las funcionarias municipales.

“A mí me estaba haciendo mal mi salud mental y mi estabilidad emocional no poder desarrollar mi actividad. Me daba un poco de vergüenza pensar que estaba cobrando un sueldo y no poder hacer nada”, reconoció.









“Quiero hacer un agradecimiento al intendente Kenny por esta oportunidad en la gestión pública. Lo que yo plantee fue mi verdad. Sería muy atrevido si hoy estuviera charlando con usted y viera las cosas de afuera. Cuando supe de este cargo, empecé a estudiar a distancia en una universidad de Córdoba para ser asesor de comunicación política, soy un estudiante de relaciones públicas”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

– En Victorica dicen que usted no cumplía en la función, que se fijaba más en lo que hace Saúl Echeveste que en lo que hace Hugo Kenny…

– Tuve muchísimas idas y vueltas con el intendente y siempre me marcó que tenía que prestarle atención a lo que me decía él y no lo que me decía de otras personas. Me gusta reconocer cuando hay buenas gestiones, en Santa Rosa, en General Acha, en Telén, en Luan Toro, porque los políticos se tienen que sacar la camiseta y gobernar para todo el pueblo cuando llegan al cargo.

– ¿Por qué publicaba cosas de Telén?

– No es bueno nombrar a un intendente, entiendo por qué puede venir. En el mes de enero reconocí una muy buena gestión que fue hacer una pista de bici en Telén, fui con mi familia, y me pareció lo más correcto reconocer. No tiene nada de malo, si mañana voy a Santa Rosa y veo que hay algo bueno, ¿no lo pude poner en mis redes?

– ¿Pero por qué renunció a días de las elecciones?

– En el mes de noviembre plantee la necesidad de reconocer a aquellos vecinos que tienen las tasas al día, eso quedó en la nada, no hubo un visto bueno, un acompañamiento. Me pareció muy bueno reconocer que Mónica Valor lo hizo en Luan Toro y hubo represalias, pero tenemos que entender que no hay una lucha de un pueblo contra otro pueblo. Los políticos tienen miles de trabas y tiene que aprender que por delante está el bienestar del pueblo.

– Insisto, ¿por qué a días de las elecciones PASO, teniendo en cuenta que Kenny es candidato de Juntos por el Cambio?

– Tengo muchos amigos que son peronistas y yo no quiero hacer una grieta. Diálogo con gente que es afiliada y seguidora del peronismo.

– ¿Usted se pasa a las filas del Frente de Todos?

– No, no es correcto plantear eso. Mi renuncia en esta semana obedece a que me cansé. La semana pasada le dije al intendente que si no comparte la visión, el equipo, yo no quiero comprometerlo. En el momento me dijo que iba a rever la situación, pero después quedó en la nada. Nadie puede ser indiferente si está en política, nadie puede dejar de reconocer la fortaleza del Frente de Todos. Yo le diría a los políticos provinciales que vengan una vez por mes a tomar mate a Victorica y ponerse a disposición de la gente- finalizó.

