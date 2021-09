Dos modelos en pugna a la hora de elegir: el del odio y el de la esperanza

Compartir esta noticia:











* Por Ricardo Víctor Cheli. Hoy en el ocaso de mi vida me he preguntado si los Argentinos podemos vivir en comunidad, o lo que es lo mismo en unidad en lo común, en esta sociedad donde se promueve la dispersión y el individualismo, donde todo va tan aprisa que parece que hemos hecho una realidad virtual de nuestras vidas que debe transitar un camino lleno de grietas donde anidan odios y rencores. Y es, en ese momento, cuando me vuelvo a preguntar qué es lo que, de verdad, se decide en las próximas elecciones.









Desde las tribunas políticas, hoy mediatizadas, y el periodismo militante, nos dicen a toda hora, que lo que se juega son dos modelos de país, por un lado el del neoliberalismo excluyente y por el otro el de un proyecto nacional, popular y latinoamericano. Y eso es verdad, pero creo que por encima de tal dilema, también se dirimen dos modelos de vida, por un lado el del odio y el rencor repugnante y por el otro el de la esperanza que nos propone nuestra Carta constitutiva como Estado nacional, cuando en el Preámbulo nos exhorta a constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y promover el bienestar general en un marco de respeto a la libertad de todos y cada uno.

Es cierto, vivimos tiempos complejos y el desacople de algunos políticos con las expectativas ciudadanas es enorme, este es un factor de peligrosidad que afecta a la política como medio de hacer posible las necesidades del pueblo y por ende, al propio sistema democrático. El ciudadano hoy se siente representado por sí mismo y el concepto de representación política actual está en crisis. Hace un Facebook y con eso cree que es partícipe de un diálogo universal, olvidando que en ese supuesto comentario lo más trascendente está ausente, porque su interrelación es solo es un instante, remoto y lejano del vínculo interpersonal, falta la esencia del espíritu humano con su carga de sensaciones múltiples.

La democracia es una forma de vida que supone dialogar con el otro, ofrecer argumentos, contraponer visiones, debatir y deliberar, sin desconocer el pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad. De hecho, si excluimos la violencia y el odio, la decisión de cada ciudadano al votar para elegir sus representantes en el Congreso, como será en las próximas elecciones, implica la obligación cívica de verificar racionalmente que su sufragio vaya dirigido a sostener un proyecto que privilegie la dignidad del pueblo y le de sustento a la esperanza de construir un futuro donde no haya excluidos, ni relatos de odio y venganza. Por supuesto, no se trata de asumir a priori un relativismo tosco que renuncie a examinar de modo crítico los hechos del pasado o del presente, pero siempre aferrados a la ideas de progreso, sin rencores porque el odio destruye, termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Una cosa es la pasión, siempre bienvenida y otra cosa el cultivo del desprecio.

Hay grietas que arregla la ingeniería, pero hay otra grieta más difícil de tapar. La repugnante grieta mental generada en la ciudadanía, que usada como modo para la conquista del poder fue la mejor estrategia política, sumándole la mentira, hija dilecta del odio y su más refinado instrumento, donde de un lado estaban los hipotéticos honestos y del otro los supuestos inmorales, dividiendo artificialmente a la sociedad argentina y ocupándola en vanas discusiones en una nube dialéctica que le tapaba ver la realidad subyacente. Hoy ya no quedan dudas quiénes fueron y aún son los ‘agrietadores» que, ahora, no saben qué hacer con la grieta y nos proponen debatir sobre lo trivial, sin aportar una sola idea para salir de ese lugar a donde fuimos llevados como sociedad.

No se me oculta que acá hubo un grupo oligárquico que tomó el poder y desde él armó una grieta para lucrar con la mayor cantidad de división posible que pudiera gestar, inventando causas y así multiplicarlas mediáticamente a límites insoportables, donde la mayoría de los ciudadanos y los trabajadores más precarizados eran sujetos despreciables que no merecían vivir dignamente, ni con lo más esencial, luz, gas y agua suficientes.

Es cierto que frente a esa grieta creada hubo reacción de muchos de los afectados y sectores que respondieron con similar indignación frente al ataque a la democracia, a la república y en especial a la Justicia que pasó a ser un apéndice infame de aquél grupo de poder. Hoy todo está al descubierto y cada día que pasa se hace más evidente. Entonces el antagonismo no puede ser reducido a un simple proceso de inversión dialéctica por los medios de acusaciones cruzadas y sin propuestas a futuro.

Estamos convencidos que “ellos” no es la forma constitutiva opuesta de un “nosotros”, sino el símbolo de algo que hace imposible esa pluralidad propia de la esencia democrática. Superarlo no será difícil porque la grieta en la comunidad no es profunda hacia abajo, sólo es extensa por arriba y no expresa ninguna realidad social sino un relato político que la necesitó para imponerse, porque sus dos éxitos en las urnas (2015 y 2017) no se basó en algún mérito propio, sino en sus mentirosas y manipuladoras operaciones mediáticas y en promesas al pueblo absolutamente incumplidas.

Ese odio y el rencor político generado, se está diluyendo como el intento de volver a gobernar con las mismas herramientas que más temprano que tarde quedarán en las catacumbas de la historia, donde irán a parar la mayoría de los portadores de tanta bronca, porque para que la grieta siga se necesita que esa ideología facciosa y cínica esté en el poder. Y hoy, por suerte, en los opositores al gobierno, tales apelaciones sólo se escuchan en relación a las minorías que representan socialmente. En las próximas elecciones quedará develado si, definitivamente, los argentinos hemos vencido a los profetas del odio, del odio de clase, del odio a las diferencias, del odio al derecho de todos, que no es tanto patrimonio del neoliberalismo, sino del fascismo que anida en sus mentes y nutre sus corazones.

Pero nadie se confunda, la propuesta no es que ante la grieta se deba ofrecer la otra mejilla, ni reaccionar en términos parecidos a los provocadores, sino de un modo distinto al del agresor odioso, porque tampoco sirve en una democracia ser neutral alegando no importarle la política, porque la actitud pusilámine, atenta contra la República y abre la puerta a los sectores reaccionarios que ofrecen el boleto al Paraíso para llevarnos al Infierno. Si somos capaces de superar el modelo del odio y del rencor, si vemos en nuestro vecino, en los demás, un ciudadano comprometido y solidario, las dificultades, grandes o pequeñas, que nos impone la realidad, serán más sencillas de resolver. El modelo, entonces, por el que vale apostar, no es el de a ideología nefasta del individualismo, de la meritocracia, del sálvese quien pueda o que “se muera el que se tenga que morir” (que no son propuestas políticas), sino el de quien nos propone que entre todos apaguemos ese incendio arrasador que nos envilece como Nación, defendiendo los valores que nos unen e identifican. O sea, sencillamente, el que transmita el legado de la sabiduría popular acumulada en nuestra historia, la experiencia del buen hacer que abra los caminos y horizonte a las nacientes generaciones. De esta manera, se podrá construir el bien de todos, que es y será nuestro propio bien.

*Ricardo Víctor CHELI

