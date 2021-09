Pablo Moyano: “No vamos a permitir a Juntos por el Curro la quita de la indemnización ni la reforma laboral”

Compartir esta noticia:











El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, salió a advertir a todo el sector obrero que “tengan memoria” el próximo domingo y llamó a votar al Peronismo “que no te quita derechos laborales”.

“Ellos ya se sinceraron, está claro lo que van a hacer si ganan las elecciones, te van a sacar la indemnización que corresponde por despido y de a poco van a implementar la Reforma Laboral en todo el país”, declaró Moyano.

«El movimiento obrero no permitirá que ‘Juntos por el Curro’ apruebe eso y tampoco la reforma laboral», sostuvo el dirigente camionero.

En ese sentido, dijo que “la derecha te quita derechos, en cambio el Peronismo se los otorga a los trabajadores” y agregó “ya hemos vivido esta lucha cuando asumió el peor Presidente de Argentina desde el regreso a la democracia, que fue Mauricio Macri, un personaje nefasto que fundió varias empresas y benefició a su familia, a sus amigos empresarios y a la embajada norteamericana, que es resguardada por los medios de comunicación de ese pensamiento como Clarín, La Nación e Infobae”.

Moyano comparó las políticas que planean aplicar los candidatos a diputados de Juntos por el Cambio con el discurso del fallecido expresidente Carlos Menem quien “admitió que si hubiese dicho todo lo que realmente iba a hacer, no lo hubiese votado nadie. Bueno, lo de estos impresentables es parecido, pero ya no tienen ningún tipo de reparo de decirlo en la cara a todos los argentinos: creen en un modelo económico para beneficiar a los que más tienen”.

“La indemnización es el capital de todos los años trabajado de los compañeros, lo que pretende la derecha es echarlos sin ninguna moneda y de esa manera no generar antigüedad y de esa manera precarizar el ámbito laboral, pero nuestra organización sindical no lo va a permitir. Se lo digo a Larreta, a Vidal, a Tetaz y a todos los de Cambiemos que no van a poder como en el mandato de Macri”, afirmó.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional que encabeza Moyano fue uno de los que se opuso firmemente a la Reforma laboral que intentaba aplicar el entonces presidente Mauricio Macri.

En el día de ayer en la Ciudad de Mar del Plata, Pablo Moyano participó del Cierre de Campaña de Frente de Todos, y brindó su total apoyo al modelo económico del gobierno del Frente de Todos. “Hay que seguir por este camino y confiar en los compañeros Peronistas precandidatos a Diputados que ya lo dijo el presidente Fernández ayer, no permitirá que se vuelva a la etapa de desempleo más baja de los últimos años”, manifestó.

