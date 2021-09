“Para ir a discutir con personas ignorantes o mal intencionadas, me quedo en mi casa”

Compartir esta noticia:











En un video, enviado por el presidente Alberto Fernández a la vicepresidenta, se refleja la opinión de Perón, en 1972. “No me refiero a usted, que es un trabajador”, dijo el ex presidente ante la pregunta de un cronista.

«Los tengo ahí a unos cuantos señores que hablan mal de mí, pero hablan. Esa es mi propaganda», afirma Perón en una conferencia de prensa, en 1972.

La vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos que «el periodismo en la Argentina debería ayudar a debatir en serio, sin mentiras» y consideró que era necesario «sacarse las anteojeras económicas y políticas, o la conveniencia…».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En ese contexto, la actual titular del Senado reveló que el presidente Alberto Fernández le había enviado minutos antes del encuentro un video de Juan Domingo Perón hablando sobre los intereses de los medios de comunicación y los debates televisivos.

La vicejefa de Estado anticipó que colgaría el video en sus redes sociales, algo que hizo minutos después del discurso de cierre a cargo de Alberto Fernández. «Muchas veces uno se enoja con los periodistas, pero también es la línea editorial del medio», agregó Cristina, quien añadió que entendía que los periodistas no siempre pueden escribir lo que quisieran: «Tenés que hacer lo que dice la empresa. Y si no, te echan. Yo lo respeto, porque el laburo es sagrado.»

Lo prometido: el videito de Perón que me mandó Alberto. pic.twitter.com/z4y654Tesa — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 9, 2021

En el video que Cristina compartió en las redes, se puede ver un fragmento de una entrevista a Perón tras su regreso al país, después de 17 años de exilio, en la que un periodista extranjero lo consulta sobre su negativa a ofrecer entrevistas a los medios argentinos. Perón responde, entonces, que «todos los periodistas argentinos están acoplados en una dirección que nosotros llamamos ‘cholopequistas'», en alusión al dirigente sindical Luis Ángel «Cholo» Peco».

El expresidente se refería al dirigente del sindicato de Canillitas, un dirigente cercano al dictador Alejandro Lanusse, quien había desafiado a Perón afirmando que tenía miedo de volver al país. «En consecuencia, yo le he dicho a los muchachos que me perdonen, pero yo, aparte, no necesito que me hagan propaganda. Los tengo ahí a unos cuantos señores que hablan mal de mí, pero hablan. Esa es mi propaganda», afirma Perón en la conferencia.

Ante la interrupción de un periodista de Canal 13, quien aclaró que no se sentía identificado con la calificación hecha por Perón, el expresidente agregó: «No me refiero a usted, me refiero a su empresa. Porque si no obedece, le quitan la concesión a fin de año. Usted en el fondo es un servidor, un trabajador», respondió el líder del movimiento peronista. Algo que Cristina refrendó esta tarde en Tecnópolis.

En el breve fragmento difundido en las redes, Perón también se refiere a los debates televisivos de aquel entonces: «Yo he presenciado los programas y no he creído oportuno compadecer a los paneles ni a nada de eso. He visto el tipo de discusión que se hacen allí. Para ir a discutir con personas ignorantes o mal intencionadas, me quedo en mi casa».

Durante su discurso en Tecnópolis, Cristina se refirió al bajo nivel de debate de la campaña hacia las PASO y aseguró que «el debate está achatado por la oposición», que «no puede ir a los canales a debatir nada», porque deberían dejar en claro propuestas como las del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien propuso eliminar la indemnización por despido, iniciativa con la que coincidió el también candidato de Juntos, Facundo Manes.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios