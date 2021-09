Cine: Ya salió el tráiler oficial de Matrix 4 “Resurrections”

Compartir esta noticia:











La película de Lana Wachowski llegará a los cines argentinos el próximo 23 de diciembre e intentará revalidar el éxito que tuvo hace casi dos décadas. Con los protagonistas originales y nuevos actores como Jonathan Groff y Yahya Abdul-Mateen II, Matrix 4 retomará la historia de Matrix Reargado y sumará nuevas incógnita.









Después del alucinante teaser que presentó Warner Brothers el pasado martes, finalmente este jueves salió a la luz el tráiler de la nueva película de Matrix: Resurrections. Después de 18 años de espera, la exitosa saga de ciencia ficción retomará la historia con Keanu Reeves nuevamente como protagonista, que deberá elegir otra vez entra la feliz ignorancia y el traumático despertar a la realidad junto a Carrie-Anne Moss.

El avance de casi tres minutos comienza con Neo en una sesión con su psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris, en la que le pregunta si está loco. «No usamos esa palabra acá», le responden. Más adelante, las imágenes muestran el reencuentro con Trinity —donde creen reconocerse— y tiros, saltos y peleas, como ya acostumbró la franquicia con sus tres películas.

El gran dilema de la pastilla azul o la pastilla roja que introdujo Laurence Fishburne se repite una vez más en «Resurrections», esta vez de la mano del actor Yahya Abdul-Mateen II. Esta vez, las píldoras azules hacen de un medicamento que le sirve a Thomas Anderson para mantenerse cuerdo en la realidad —a la que observa atónito en una escena donde todos están con sus celulares—, mientras que la roja es esa oportunidad de salir de la Matrix y reencontrarse con viejos fantasmas del pasado.

La película contará con la presencia de Jonathan Groff, ex Mindhunter, que habla abiertamente de la Matrix en un clip, y podría referirse al mismísimo Arquitecto que se conoció en entregas anteriores. El tráiler tiene ese y muchos otros guiños al pasado: un gato negro, un libro de Alicia en el País de las Marvillas, el dojo y el kung-fu, agentes de seguridad y hasta una escena de la primera película. De más está decir que no faltará la acción: en el avance sobraron clips de explosiones, tiros, peleas, balas volando y agentes corriendo.

Inteligencia artificial, realidad virtual, temas filosóficos como el par de oposiciones control/libre albedrío o mitológicos como el del mesianismo, sumados a modos de filmar innovadores que revolucionaron el género de ciencia ficción, volvieron a «Matrix» un ícono de la cultura pop.

Con guion de Lana Wachowski, David Mitchell y Aleksander Hemon, y producción de Warner Bros., «Matrix Resurrecciones» intentará revalidar el lugar que la franquicia supo ganarse en la historia del cine. La película tiene fecha prevista de estreno en la Argentina para el 23 de diciembre.

En la previa del avance, Warner Brothers presentó una web donde se podían ver hasta 180.000 teasers distintos mediante la elección de la pastilla azul o la roja. Con el tráiler, algunas cosas cobran sentido. Es que quienes se inclinan por la primera opción escuchan una voz en off del personaje de Harris, es decir, el terapeuta, que dice: “Has perdido la capacidad de distinguir la realidad de la ficción”, antes de instar al usuario a aceptar que su realidad es “real”, ya que la hora actual parpadea en la pantalla y Harris la lee en voz alta y advierte: “Cualquier otra cosa es solo tu mente jugándote una mala pasada”. Es la realidad intentando mantenerse.

En cambio, quienes eligen la píldora roja escuchan la voz de Abdul-Mateen diciéndoles que, si bien creen que es la hora actual, “eso no podría estar más lejos de la verdad”. Aunque todavía no se dijo qué personaje interpretará el ex Candyman, todo apunta a que será Morfeo, antes interpretado por Fishburne.

