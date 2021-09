¿Dónde está Tehuel?: A seis meses de su desaparición, encontraron rastros de sangre en la casa de un sospechoso

Compartir esta noticia:











Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos, detenido junto a Oscar Alfredo Montes acusados por «encubrimiento en concurso real con falso testimonio».









Al cumplirse seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, la causa parecer tener al fin una pista firme: se halló una mancha de sangre en la casa de uno de los sospechosos que pertenecería al joven trans.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los peritos determinaron en las últimas horas que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los sospechosos pertenecía al joven de 22 años. Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos, de 37 años, detenido junto a Oscar Alfredo Montes, de 46, por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

En tanto, la familia del joven exigió la conformación de un equipo de fiscales para que colaboren con la búsqueda de la víctima y aseguró que los dos hombres detenidos por el caso “saben qué fue lo que pasó”.

“La causa es un montón de kilos de papel que no sirve para nada ¿Dónde está Tehuel?”, dijo Andrés de la Torre durante una conferencia de prensa vía Zoom organizada por La Colectiva Feminista al cumplirse medio año de la desaparición del joven trans.

En ese sentido, a través de un comunicado, criticaron a los investigadores, ya que aseguraron que, “a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece”.

Por el caso, la fiscal Karina Guyot dispuso la detención de Ramos y de Montes por el delito de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

“Es cierto que hay dos personas detenidas, dos personas que saben qué fue lo que pasó con Tehuel, ellos son Ramos y Montes, y que han decidido mentir respecto de lo que sucedió esa noche del 11 de marzo del 2021 y encubrirse entre ellos, entorpeciendo la causa”, sostuvo La Colectiva Feminista en el comunicado.

“La Sra. Fiscal que está a cargo de la investigación, además de sus funciones en la Fiscalía de San Vicente, tiene otra labor del mismo tenor en la Fiscalía de Guernica, teniendo que atender los turnos de ambas, y con todo el trabajo administrativo que conlleva por falta de herramientas y de personal, de acuerdo a lo que nos ha comentado”, dijo el escrito.

Además, “las pericias demoran semanas y aún meses, a pesar de nuestra insistencia en que las mismas se agilicen”.

“Hemos presenciado incontables rastrillajes, ninguno con una respuesta que nos haya dado al menos un indicio de qué fue lo que pasó con Tehuel. Nos es inevitable preguntarnos por qué Tehuel no aparece, por qué no pueden encontrar a Tehuel ¿Porque es trans? ¿Si fuese cis tendríamos otra respuesta, otro resultado?”, señalaron.

Por último, pidieron “expresamente que haya un equipo de fiscales que se aboquen a la búsqueda de Tehuel, que no se encuentre sólo una fiscal en soledad, con otras responsabilidades, como única a cargo de buscar a Tehuel, porque de ser así no vemos próxima la posibilidad de tener un resultado positivo”.

En tanto, De la Torre padre recordó que “la única respuesta positiva fue sobre la recompensa por parte de provincia” para que algún testigo declare lo que sabe sobre el paradero del joven.

Hace un mes, mediante la resolución 1.224, el Ministerio de Seguridad bonaerense indicó que la recompensa para quien aporte información que contribuya a dar con el paradero pasó de dos millones al doble.

“No es fácil, me es difícil hablar. Mañana seis meses se cumplen. Ya me cansé, he sido muy paciente, hay muchos motivos que me hacen pensar que hay gato encerrado”, concluyó el hombre con lágrimas en sus ojos.

Tehuel, de 22 años, fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

