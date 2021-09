Luis Solana: “esperamos contar con el acompañamiento para noviembre, estamos eligiendo qué país queremos”

Compartir esta noticia:











El precandidato a senador por el Partido Socialista, Luis Solana, se mostró confiado en superar el piso del 1,5% y llamó a la ciudadanía a acercarse a votar en las PASO.

“Tenemos la expectativa de que hoy los 293.000 electores se levanten y venga a participar. Estamos eligiendo qué país queremos, esto no es un diputado o senador más, sino la definición de un modelo de país”, dijo Luis Solana a Plan B.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Venimos en un encadenado de fracasos y pretendemos que se cambie ese rumbo, los problemas han llegado a un piso y entendemos que la política es la única herramienta que puede plantear una superación a estos problemas”, agregó.

–¿Conforme con lo que se logró en la campaña?

—Sí. Todavía no empezamos la campaña,empieza hoy para noviembre. Nosotros no tuvimos internas, el Partido Socialista no disputó cargos en otra oportunidad y venimos a participar y esperemos tener el acompañamiento suficiente para que en noviembre las expectativas sean importantes.

—¿Para ustedes no es el problema el piso del 1,5%?

—No debería serlo. Hemos venido superando con creces ese piso en todas las elecciones. Creemos que a partir del 13 de septiembre, los resultados sean importantes para que este país tenga una esperanza. Hoy la mayoría de la gente viene a votar sin esperanza y por eso convocamos a que hagan el esfuerzo, que vengan a participar.

El mensaje tiene que ser contundente: hay que cambiar la realidad que tenemos que tenemos hoy y cambiar este rumbo de los diez o doce años, que nos han traído tantos inconvenientes a todos los argentinos.

—¿Por qué el camino en soledad del Partido Socialista?, su discurso coincide con otros sectores…

—Estuvimos en contra de los rejuntos, que son un buen negocio para los dirigentes, que hacen ese rejunte. Eso genera espacios políticos, pero si querés plantear los problemas que la gente tiene, de hacerse cargo de las medidas que tomado otros sectores.

El camino es la soledad de los dirigentes, pero no de del discurso de nuestra identidad. Me preguntaron qué pasaba con el socialismo, que parecía más chico, y yo digo que un partido se achica o reduce cuando pierde su bandera o identidad, cuando pierde su mísitca. Estamos más grandes que nunca.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios